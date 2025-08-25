Ter Stegen idzie na wojnę z Barceloną. Podpisał oświadczenie. Wywołał wściekłość w klubie

Marc-Andre ter Stegen przez wiele sezonów był jedną z głównych postaci FC Barcelona. Niemiecki bramkarz notował świetne występy, ale od pewnego czasu fani ze stolicy Katalonii mieli coraz więcej zastrzeżeń do jego postawy. Sytuacja ter Stegena zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni w minionym sezonie. Po poważnej kontuzji i przyjściu Wojciecha Szczęsnego coraz częściej pojawiały się głosy, że czas reprezentanta Niemiec w Barcelonie dobiegł końca.

W dodatku w letnim okienku transferowym do Blaugrany przyszedł Joan Garcia i ter Stegen stał się bramkarzem numer trzy w zespole. Barcelona chciała sprzedać Niemca, ale ten nie zamierza odchodzić. Doprowadziło to do konfliktu, a w jego konsekwencji golkiper stracił opaskę kapitańską. Jednak tylko na moment, bo tuż przed rozpoczęciem sezonu ją odzyskał i wydawało się, że sprawa została załagodzona.

Ter Stegen na przekór Barcelonie. Niemiec wywołał złość w klubie

Jednak najnowsze doniesienia z Hiszpanii świadczą o tym, że problemy z ter Stegenem się nie kończą. Jak informuje RAC1 bramkarz miał podpisać się pod komunikatem AFE (Hiszpańskie Stowarzyszenie Piłkarzy), które wyraża sprzeciw wobec planów Barcelony na rozegranie grudniowego meczu z Villarrealem w Stanach Zjednoczonych. Podobnie uczynili inni kapitanowie zespołów z ligi hiszpańskiej.

FC Barcelona szuka możliwości wsparcia swojego klubowego budżetu wszędzie, gdzie się da. Taka "wycieczka" do Miami, gdzie miałby zostać rozegrany wcześniej wspomniany mecz, mogłaby przynieść Blaugranie około 6 milionów euro. Nie dziwne więc, że klub stara się przeforsować ten pomysł. Z doniesień RAC1 wynika, że w klubowych gabinetach zachowanie ter Stegena się nie spodobało.

Mówi się, że podpis Niemca wywołał zdenerwowanie graniczące ze wściekłością. Na razie nie wiadomo, jak sprawa zostanie rozwiązana, ale na ten moment wyjazd do Stanów Zjednoczonych wydaje się mało prawdopodobny. W dodatku niewykluczone, że ponownie wróci temat odebrania ter Stegenowi opaski kapitańskiej. A trzeba pamiętać, że kontrakt piłkarza ważny jest jeszcze przez niespełna trzy lata.

Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport AFP

Marc-Andre ter Stegen LLUIS GENE AFP