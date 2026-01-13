Latem wydawało się, że Marc-Andre ter Stegen jest jest już jedną nogą poza Barceloną, a jego odejście będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie szatni. Niemiec nie raz zachowywał się w sposób nieprzystający do roli kapitana, zwłaszcza wobec Wojciecha Szczęsnego, co błyskawicznie podchwytywały media.

Jako że zdecydował się na operację, odejście zostało wykluczone, a niemal całą pierwszą część sezonu spędził na rekonwalescencji. Po powrocie szybko otrzymał od Hansiego Flicka szansę i wystąpił w pucharowym meczu z Guadalajarą, kosztem awizowanego do gry przez dziennikarzy Wojciecha Szczęsnego.

Zmiana hierarchii bramkarzy w Barcelonie? Pozycja Szczęsnego niepewna

Błyskawicznie pojawiły się plotki o zmianie hiererarchii bramkarzy. Niekorzyste dla byłego reprezentanta Polski. Z drugiej jednak strony sztab szkoleniowy i kierownictwo "Dumy Katalonii" miało świadomość, że jeśli Ter Stegen nie będzie grał w ogóle, nie uda się "wypchnąć go" z klubu.

W ostatnich tygodniach mówiło się, że 33-latkiem zainteresowała się Girona. Klub z Katalonii byłby gotowy wypożyczyć golkipera, co wydaje się rozwiązaniem korzystnym dla obu stron. Niemiec mógłby grać regularnie i walczyć o pozycję w bramce kadry na mundial, a do tego miałby niedaleko do rodziny. Nie musiałby praktycznie zmieniać miejsca zamieszkania.

Żadna to tajemnica, że reprezentantowi Niemiec zależy przede wszystkim na regularnej grze, ale nie zadowoli się przenosinami do klubu spoza Top 5 lig europejskich. Wygląda na to, że wkrótce dopnie on swego.

Girona chce sięgnąć po Ter Stegena. Deco wszystko ujawnił

Dyrektor sportowy FC Barcelona - Deco, w rozmowie z mediami potwierdził krążące od akiegoś czasu plotki. Girona ma na radarze Ter Stegena.

Girona jest zaintereresowana Ter Stegenem, ale najpierw musi porozmawiać z nami. Ma wciąż ważny kontrakt i jest świetnym bramkarzem

Jeśli w najbliższych dniach za Niemca do biur Barcy wpłynie korzystna oferta wypożyczenia, pokrywająca w dużej mierze jego wynagrodzenie, mistrzowie Hiszpanii raczej nie będą się wahać i "oddadzą" charakternego bramkarza. Wówczas pozycja Wojciecha Szczęsnego, jako rezerwowego byłaby już niepodważalna. Czy Polak może się już żegnać z konkurentem? Wiele na to wskazuje.

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen Javier Borrego Newspix.pl

Wojciech Szczęsny celebrujący superpuchar Hiszpanii z Robertem Lewandowskim i Raphinhą Jose Breton AFP

Marc-Andre ter Stegen Jose Breton AFP