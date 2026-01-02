Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ter Stegen dopiął swego, Szczęsny bez wyboru. Niespodziewany zwrot akcji w Barcelonie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Odkąd Marc-Andre ter Stegen wrócił do pełni zdrowia, przyszłość Wojciecha Szczęsnego stanęła pod znakiem zapytania. W Hiszpanii aż huczy o tym, że doszło do zmiany w hierarchii bramkarzy i to Niemiec aktualnie znajduje się nad Polakiem. Ponadto jak wynika z ustaleń mediów doszło w ostatnich dniach do kolejnego zwrotu akcji związanego z przyszłością obu zawodników. Nie brakuje głosów, że miejsca w Barcelonie nie wystarczy dla każdego z nich.

Dwóch mężczyzn w sportowych strojach piłkarskich, po lewej w barwach FC Barcelony z rozpoznawalnym logo sponsora na koszulce, po prawej w zielonej bramkarskiej koszulce z tym samym logo, na tle rozmytego stadionu, jeden z nich uśmiechnięty, drugi poważny.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyPRESSINPHOTO/NEPRESSINPHOTO / Alex Caparros/Getty ImagesNewspix.pl

Niemałe poruszenie zapanowało w Barcelonie, gdy po meczu pucharowym z Guadalajarą gruchnęła wiadomość o zmianie hierarchii bramkarzy. Marc-Andre ter Stegen miał zdaniem Adrii Albetsa przeskoczyć w niej Wojciecha Szczęsnego. Żurnalista "Cadena SER" nie był w swojej opinii odosobniony.

Taką decyzję miał podjąć Hansi Flick, który pozytywnie ocenił występ rodaka w Copa del Rey. Z drugiej strony zdaje on sobie sprawę, że 33-latkowi bardzo zależy na regularnych występach, aby pojechać na mistrzostwa świata jako jedynka w kadrze Niemiec.

    Ter Stegen już zdecydował. Zwrot akcji ws. transferu do Girony

    Tuż przed nowym rokiem natomiast nadeszły wieści, iż mocno zainteresowana pozyskaniem Ter Stegena w ramach wypożyczenia jest Girona. Miał to być dla kapitana aktrakcyjny kierunek, ponieważ nie musiały on zmieniać miejsca zamieszkania, oddalając się tym samym od rodziny.

    Jak wynika z ustaleń redakcji "SPORT", w tej kwestii miało dojść do zwrotu akcji. Girony nie stać na opłacanie pensji niemieckiego bramkarza, a ten również wolałby pozostać w Barcelonie.

    Ter Stegen ma świadomość, że jeśli zostanie, prawdopodobnie to on będzie grał w Copa del Rey i Superpucharze kosztem Szczęsnego. Girona natomiast walczy w tym sezonie o utrzymanie, co dodatkowo obniża atrakcyjność tego kierunku w oczach niezwykle ambitnego 33-latka.

    Wszystko wskazuje na to, że Ter Stegen dopiął swego - nie dość, że nie odejdzie z Barcelony, to jeszcze prawdopodobnie będzie grał częściej kosztem Wojciecha Szczęsnego. O tym, czy tak istotnie będzie przekonamy się 7 stycznia - FC Barcelona zmierzy się wówczas z Athletikiem w półfinale Superpucharu Hiszpanii.

    Bramkarz w stroju sportowym klęczy na murawie boiska piłkarskiego z jedną ręką wyciągniętą do przodu i skoncentrowaną miną, w tle rozmazany baner reklamowy.
    Marc-Andre ter StegenRuben AlbarranNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy ubranych w stroje treningowe FC Barcelony na murawie stadionu, jeden z nich stoi z piłką przy nodze, drugi kuca z rękawicami bramkarskimi i piłką w dłoniach, w tle kibice na trybunach.
    Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenEric AlonsoGetty Images
    Bramkarz ubrany w zielony strój sportowy z logo klubu piłkarskiego i opaską na ramieniu, klaszcze w dłoniach, stojąc na tle zamazanego stadionu.
    Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLEAFP

