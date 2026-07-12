Plan Hansiego Flicka oraz zarządu FC Barcelona w kwestii obsady klubowej bramki od dawna jest jeden i niezmienny - "jedynką" pozostaje Joan Garcia, którego w roli głównego rezerwowego golkipera ma wspierać doświadczony Wojciech Szczęsny.

Niedawne doniesienia medialne precyzowały też, że "Blaugrana" wbrew niedawnym plotkom nie ma zamiaru pozyskiwać Alexa Remiro z Realu Sociedad, a trzecim bramkarzem ma być domyślnie któryś z młodych talentów z akademii.

W takim układzie było jasne, że z "Barcą" będą musieli pożegnać się Inaki Pena oraz Marc-Andre ter Stegen. Pierwszy z nich wraz z początkiem lipca oficjalnie dołączył do Panathinaikosu w ramach transferu definitywnego. W przypadku drugiego zaś sytuacja się stale komplikuje...

Cztery gole na mundialu, możliwy wielki transfer. Nieoczekiwany bohater

Ter Stegen jednak nie trafi do Ajaksu? Barcelona może niebawem być w kropce

Ter Stegen, którego umowa z FCB ważna jest jeszcze do końca czerwca 2028 roku, miał trafić na wypożyczenie do Ajaksu Amsterdam i w zasadzie niemal wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, jednakże, jak przekazuje Gabriel Sans z "Mundo Deportivo", Barcelona wciąż męczy się z formalnościami podatkowymi, które muszą zostać uporządkowane nim postawiona zostanie tu kropka nad "i".

Tymczasem w holenderskim zespole narasta poważne zniecierpliwienie - "De Godenzonen" zależy na tym, by jak najszybciej mieć nowego bramkarza w swych szeregach, bo okres przygotowawczy drużyny już trwa, a 23 lipca Amsterdamczycy rozpoczną też walkę w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

W Ajaksie nie rozumieją opóźnienia, ponieważ sądzili, że wszystko jest już jasne i uzgodnione. Są tak zaskoczeni, że pojawiły się ostrzeżenia, iż jeśli sprawa nie zostanie szybko rozwiązana, to istnieje ryzyko, że umowa nie dojdzie do skutku

Dla "Dumy Katalonii" pozostanie Ter Stegena na Camp Nou organizacyjnie również byłoby niemałym kłopotem. To, czy m.in. Szczęsny będzie mieć dalej konkurenta w składzie w postaci Niemca powinno rozstrzygnąć się w najbliższych dniach...

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marc-Andre ter Stegen Rudy Garcia East News

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen ose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP & Instagram/lauraceliav AFP





Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport