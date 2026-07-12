Ter Stegen dalej w Barcelonie? Nieoczekiwany zwrot, Szczęsny może nie stracić rywala

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Sytuacja związana z bramkarzami w FC Barcelona zdawała się w ostatnich tygodniach ostatecznie klarować - z drużyną rozstał się Inaki Pena, z kolei Marc-Andre ter Stegen miał być o krok od dołączenia do Ajaksu Amsterdam. Jak się jednak okazuje sprawa Niemca się nieco skomplikowała - i hiszpańskie media wskazują, że przenosiny rywala Joana Garcii i Wojciecha Szczęsnego mogą "wysypać się" na ostatniej prostej.

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny przy meczowej piłce na stadionie podczas przygotowań do meczu.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

Plan Hansiego Flicka oraz zarządu FC Barcelona w kwestii obsady klubowej bramki od dawna jest jeden i niezmienny - "jedynką" pozostaje Joan Garcia, którego w roli głównego rezerwowego golkipera ma wspierać doświadczony Wojciech Szczęsny.

Niedawne doniesienia medialne precyzowały też, że "Blaugrana" wbrew niedawnym plotkom nie ma zamiaru pozyskiwać Alexa Remiro z Realu Sociedad, a trzecim bramkarzem ma być domyślnie któryś z młodych talentów z akademii.

W takim układzie było jasne, że z "Barcą" będą musieli pożegnać się Inaki Pena oraz Marc-Andre ter Stegen. Pierwszy z nich wraz z początkiem lipca oficjalnie dołączył do Panathinaikosu w ramach transferu definitywnego. W przypadku drugiego zaś sytuacja się stale komplikuje...

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Ter Stegen jednak nie trafi do Ajaksu? Barcelona może niebawem być w kropce

Ter Stegen, którego umowa z FCB ważna jest jeszcze do końca czerwca 2028 roku, miał trafić na wypożyczenie do Ajaksu Amsterdam i w zasadzie niemal wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, jednakże, jak przekazuje Gabriel Sans z "Mundo Deportivo", Barcelona wciąż męczy się z formalnościami podatkowymi, które muszą zostać uporządkowane nim postawiona zostanie tu kropka nad "i".

Tymczasem w holenderskim zespole narasta poważne zniecierpliwienie - "De Godenzonen" zależy na tym, by jak najszybciej mieć nowego bramkarza w swych szeregach, bo okres przygotowawczy drużyny już trwa, a 23 lipca Amsterdamczycy rozpoczną też walkę w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

W Ajaksie nie rozumieją opóźnienia, ponieważ sądzili, że wszystko jest już jasne i uzgodnione. Są tak zaskoczeni, że pojawiły się ostrzeżenia, iż jeśli sprawa nie zostanie szybko rozwiązana, to istnieje ryzyko, że umowa nie dojdzie do skutku
opisuje Sans.

Dla "Dumy Katalonii" pozostanie Ter Stegena na Camp Nou organizacyjnie również byłoby niemałym kłopotem. To, czy m.in. Szczęsny będzie mieć dalej konkurenta w składzie w postaci Niemca powinno rozstrzygnąć się w najbliższych dniach...

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Piłkarz w stroju bramkarskim FC Barcelony, stojący z rozłożonymi rękami, ubrany w ciemnoniebieską bluzę z logo Nike i sponsora Spotify. W tle rozmyte elementy stadionu.
Marc-Andre ter StegenRudy GarciaEast News
Dwóch bramkarzy w jednakowych treningowych strojach FC Barcelony rozmawia i uśmiecha się do siebie, trzymając rękawice bramkarskie na stadionie.
Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegenose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP & Instagram/lauraceliavAFP


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