Kiedy sezon 2025/26 startował, Wojciech Szczęsny sam nie mógł spodziewać się, że w rundzie jesiennej przyjdzie mu grać przeciwko Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu.

Joan Garcia dość szybko doznał jednak kontuzji kolana i w ten sposób pierwszym bramkarzem FC Barcelona znów został Wojciech Szczęsny.

Pierwsze El Clasico Wojciecha Szczęsnego na Estadio Santiago Bernabeu

Polak był jedynym poważnym kandydatem, aby znaleźć się w pierwszym składzie FC Barcelona na to spotkanie. Nic więc dziwnego, że Hansi Flick postanowił wystawić właśnie Polaka.

Dla Szczęsnego będzie to pierwsze w karierze El Clasico na Santiago Bernabeu. Rok temu Polak siedział na ławce, ponieważ nie zdążył jeszcze dostatecznie wdrożyć się do specyficznie grającej drużyny Hansiego Flicka. Wówczas bronił Inaki Pena.

Robert Lewandowski natomiast przegapi niedzielne El Clasico. Polak nabawił się urazu podczas meczu reprezentacji Polski z Litwą i nie zdążył wrócić do zdrowia, aby zmierzyć się z Realem Madryt.

Polski napastnik nie jest jedynym nieobecnym w kadrze FC Barcelona. Poza wspomnianym już Joanem Garcią są to również: Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen, Gavi, Dani Olmo i Raphinha.

W Realu Madryt natomiast zabraknie tylko Antonio Rudigera i Davida Alaby. Pozostali zawodnicy zdążyli wrócić do kadry "Królewskich" na El Clasico. Xabi Alonso, w przeciwieństwie do Hansiego Flicka, ma więc dość szeroką ławkę i większe perspektywy, jeśli chodzi o zarządzanie tym meczem.

Znamy składy na El Clasico

Wydaje się więc, że Real Madryt ma znakomitą okazję ku temu, aby zrewanżować się Barcelonie za cztery porażki w El Clasico z zeszłego sezonu. Atut własnego boiska również może okazać się tu nie bez znaczenia.

Obaj trenerzy pokazali już, w jakich składach w El Clasico zagrają prowadzone przez nich drużyny.

Skład Barcelony na El Clasico: Wojciech Szczęsny - Alejando Balde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.

Wojciech Szczęsny Manaure Quintero AFP

Hansi Flick Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP