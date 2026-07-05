Tego kibice bali się najbardziej. Mecz Realu odwołany. Barcelona też zagrożona

Zasady były klarownie ustalone od samego początku. Rozpoczęcie sezonu La Liga zostanie opóźnione dla każdego zespołu, który będzie miał przynajmniej jednego zawodnika w półfinale trwającego mundialu. W tym układzie mecz 1. kolejki zostaje przełożony.

Już wiadomo, że do takiej sytuacji dojdzie. Znamy zestaw pierwszego ćwierćfinału: Francja - Maroko. W półfinale znajdą się zatem Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni i Ibrahima Konate albo Brahim Diaz.

La Liga 2026/27. Inauguracyjny mecz Realu Madryt przełożony. Pierwszy, ale zapewne niejedyny

Sezon w ekstraklasie Hiszpanii rusza w weekend 14-16 sierpnia. "Królewscy" opuszczą pierwszą kolejkę. Mecz z Realem Sociedad zagrają najprawdopodobniej pod koniec sierpnia.

- Przeprowadziliśmy analizę. Bardzo łatwo jest nam podzielić pierwszą kolejkę na sześć meczów około 14 sierpnia i kolejne trzy lub cztery w środę w środku tygodnia, też jeszcze w sierpniu. Zatem pierwsza kolejka zostanie rozegrana na raty - informuje Javier Tebas, szef La Liga cytowany przez madrycki "AS".

Należy się spodziewać kolejnych poślizgów. Wszystko wskazuje, że przełożone zostaną również spotkania FC Barcelona - Athletic Bilbao, Atletico Madryt - Malaga i Celta - Osasuna. Niewykluczone, że takich potyczek będzie więcej.

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii do mundialowej kadry Hiszpanii nie został powołany żaden piłkarz Realu Madryt. Na finały MŚ niemal w komplecie polecieli jednak obcokrajowcy tego klubu.

Tegoroczny czempionat to rekordowa liczba drużyn narodowych - jest ich 48. Turniej potrwa do 19 lipca. By wyłonić mistrza świata, trzeba rozegrać aż 104 mecze.

Vinicius Junior (z lewej) i Brahim Diaz nadal biorą udział w mundialu OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Lamine Yamal nie zamierza wracać do Hiszpanii przed meczem o złoto finałów MŚ PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP





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