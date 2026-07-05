Tego kibice bali się najbardziej. Mecz Realu odwołany. Barcelona też zagrożona
Znamy już pierwszą parę ćwierćfinałową finałów MŚ 2026. W boju o awans do strefy medalowej Francja zagra z Marokiem. Taki zestaw oznacza... kłopoty w Hiszpanii. Już wiadomo, że ligowy sezon 2026/27 nie rozpocznie się zgodnie z planem. Na pierwszy ogień do "kasacji" idzie mecz Realu Madryt. Zaraz za nim w kolejce na korektę terminarza czeka m.in. FC Barcelona.
Zasady były klarownie ustalone od samego początku. Rozpoczęcie sezonu La Liga zostanie opóźnione dla każdego zespołu, który będzie miał przynajmniej jednego zawodnika w półfinale trwającego mundialu. W tym układzie mecz 1. kolejki zostaje przełożony.
Już wiadomo, że do takiej sytuacji dojdzie. Znamy zestaw pierwszego ćwierćfinału: Francja - Maroko. W półfinale znajdą się zatem Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni i Ibrahima Konate albo Brahim Diaz.
La Liga 2026/27. Inauguracyjny mecz Realu Madryt przełożony. Pierwszy, ale zapewne niejedyny
Sezon w ekstraklasie Hiszpanii rusza w weekend 14-16 sierpnia. "Królewscy" opuszczą pierwszą kolejkę. Mecz z Realem Sociedad zagrają najprawdopodobniej pod koniec sierpnia.
- Przeprowadziliśmy analizę. Bardzo łatwo jest nam podzielić pierwszą kolejkę na sześć meczów około 14 sierpnia i kolejne trzy lub cztery w środę w środku tygodnia, też jeszcze w sierpniu. Zatem pierwsza kolejka zostanie rozegrana na raty - informuje Javier Tebas, szef La Liga cytowany przez madrycki "AS".
Należy się spodziewać kolejnych poślizgów. Wszystko wskazuje, że przełożone zostaną również spotkania FC Barcelona - Athletic Bilbao, Atletico Madryt - Malaga i Celta - Osasuna. Niewykluczone, że takich potyczek będzie więcej.
Co ciekawe, po raz pierwszy w historii do mundialowej kadry Hiszpanii nie został powołany żaden piłkarz Realu Madryt. Na finały MŚ niemal w komplecie polecieli jednak obcokrajowcy tego klubu.
Tegoroczny czempionat to rekordowa liczba drużyn narodowych - jest ich 48. Turniej potrwa do 19 lipca. By wyłonić mistrza świata, trzeba rozegrać aż 104 mecze.