Tego kibice bali się najbardziej. Mecz Realu odwołany. Barcelona też zagrożona

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Znamy już pierwszą parę ćwierćfinałową finałów MŚ 2026. W boju o awans do strefy medalowej Francja zagra z Marokiem. Taki zestaw oznacza... kłopoty w Hiszpanii. Już wiadomo, że ligowy sezon 2026/27 nie rozpocznie się zgodnie z planem. Na pierwszy ogień do "kasacji" idzie mecz Realu Madryt. Zaraz za nim w kolejce na korektę terminarza czeka m.in. FC Barcelona.

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Obcokrajowcy z Realu Madryt niemal w komplecie udali się na finały MŚ 2026. Z tego powodu pierwszy mecz "Królewskich" w La Liga rozegrany zostanie z poślizgiem JOSE BRETONAFP

Zasady były klarownie ustalone od samego początku. Rozpoczęcie sezonu La Liga zostanie opóźnione dla każdego zespołu, który będzie miał przynajmniej jednego zawodnika w półfinale trwającego mundialu. W tym układzie mecz 1. kolejki zostaje przełożony.

Już wiadomo, że do takiej sytuacji dojdzie. Znamy zestaw pierwszego ćwierćfinału: Francja - Maroko. W półfinale znajdą się zatem Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni i Ibrahima Konate albo Brahim Diaz.

La Liga 2026/27. Inauguracyjny mecz Realu Madryt przełożony. Pierwszy, ale zapewne niejedyny

Sezon w ekstraklasie Hiszpanii rusza w weekend 14-16 sierpnia. "Królewscy" opuszczą pierwszą kolejkę. Mecz z Realem Sociedad zagrają najprawdopodobniej pod koniec sierpnia.

- Przeprowadziliśmy analizę. Bardzo łatwo jest nam podzielić pierwszą kolejkę na sześć meczów około 14 sierpnia i kolejne trzy lub cztery w środę w środku tygodnia, też jeszcze w sierpniu. Zatem pierwsza kolejka zostanie rozegrana na raty - informuje Javier Tebas, szef La Liga cytowany przez madrycki "AS".

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To jednak nie plotki. Zostali wyrzuceni z MŚ. Kolejny piłkarz opuszcza giganta

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Należy się spodziewać kolejnych poślizgów. Wszystko wskazuje, że przełożone zostaną również spotkania FC Barcelona - Athletic Bilbao, Atletico Madryt - Malaga i Celta - Osasuna. Niewykluczone, że takich potyczek będzie więcej.

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii do mundialowej kadry Hiszpanii nie został powołany żaden piłkarz Realu Madryt. Na finały MŚ niemal w komplecie polecieli jednak obcokrajowcy tego klubu.

Tegoroczny czempionat to rekordowa liczba drużyn narodowych - jest ich 48. Turniej potrwa do 19 lipca. By wyłonić mistrza świata, trzeba rozegrać aż 104 mecze.

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Vinicius Junior i Brahim Diaz (Real)
Vinicius Junior (z lewej) i Brahim Diaz nadal biorą udział w mundialuOSCAR DEL POZO / AFPAFP
Młody mężczyzna z ciemnymi, kręconymi włosami ubrany w kurtkę w barwach czerwono-granatowo-żółtych, siedzący na krzesełku stadionowym, z założonymi złotymi łańcuszkami na szyi.
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