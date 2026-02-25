Tak zawodnicy Barcelony potraktowali Flicka. Lewandowski nie był wyjątkiem

Niedziela była szczęśliwym dniem dla piłkarzy Barcelony. Od godziny 16:15 do 18:00 należycie wykonali swoją pracę, pokonując Levante 3:0 i wracając tym samym na fotel lidera LaLiga po jednej kolejce przerwy. Ucięli tym samym passę dwóch porażek z rzędu (0:4 z Atletico Madryt i 1:2 z Gironą). Na dodatek Hansi Flick podarował im dwa dni wolnego.

We wtorek w Ciutat Esportiva i tak pojawili się trzej gracze - kontynuujący rehabilitację Gavi, Andreas Christensen (to normalna praktyka w przypadku dochodzenia do pełni zdrowia) oraz Ronald Araujo (w jego przypadku decydującym czynnikiem była ambicja sportowa, walczy o powrót do wyjściowej jedenastki). W ten sam dzień niemiecki szkoleniowiec "Dumy Katalonii" obchodził 61. urodziny.

W środę czekała go miła niespodzianka. Na samym początku treningu powrotnego piłkarze ustawili szpaler. Szkoleniowiec miał za zadanie przejść bądź przebiec, by zostać przez każdego poklepanym po plecach. To hiszpański zwyczaj urodzinowy, tzw. "pasillo de collejas".

Wszystko oczywiście odbyło się w bardzo dobrych nastrojach, na twarzy trenera było widać uśmiech, śmiał się razem z Erikiem Garcią.

Świętujemy urodziny Flicka w dobrym nastroju

W kwietniu 2025 r. podobnie miał Wojciech Szczęsny. Trzeba też dodać, że wykorzystuje się taki szpaler także w przypadku powitań, w styczniu przeżył to świeżo sprowadzony do klubu Joao Cancelo.

"Blaugrana" wróci do gry w sobotę, a jej rywalem będzie Villarreal. Kilka dni później przyjdzie pora na rewanż w Copa del Rey przeciwko Atletico.

