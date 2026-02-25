Tak zawodnicy Barcelony potraktowali Flicka. Lewandowski nie był wyjątkiem

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Po niedzielnym zwycięstwie 3:0 nad Levante dającym ponowne prowadzenie w tabeli Primera Division trener Barcelony Hansi Flick przyznał swoim podopiecznym dwa dni wolnego. Gdy w środę cały zespół stawił się na treningu, niemieckiego szkoleniowca spotkał ważny gest ze strony zawodników. Media już pokazały odpowiednie obrazki.

Mężczyzna w garniturze z zamyśloną miną stoi na pierwszym planie, trzymając dłoń przy ustach. W lewym górnym rogu widnieje wstawione zdjęcie przedstawiające grupę piłkarzy i trenerów podczas rozmowy na boisku.
Hansi FlickPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Niedziela była szczęśliwym dniem dla piłkarzy Barcelony. Od godziny 16:15 do 18:00 należycie wykonali swoją pracę, pokonując Levante 3:0 i wracając tym samym na fotel lidera LaLiga po jednej kolejce przerwy. Ucięli tym samym passę dwóch porażek z rzędu (0:4 z Atletico Madryt i 1:2 z Gironą). Na dodatek Hansi Flick podarował im dwa dni wolnego.

We wtorek w Ciutat Esportiva i tak pojawili się trzej gracze - kontynuujący rehabilitację Gavi, Andreas Christensen (to normalna praktyka w przypadku dochodzenia do pełni zdrowia) oraz Ronald Araujo (w jego przypadku decydującym czynnikiem była ambicja sportowa, walczy o powrót do wyjściowej jedenastki). W ten sam dzień niemiecki szkoleniowiec "Dumy Katalonii" obchodził 61. urodziny.

Real Madryt ogłasza, Kylian Mbappe na aucie. Tuż przed kluczowym meczem

Wyjątkowa scena na treningu Barcelony. To zrobili "Lewy" i spółka. Jest filmik

W środę czekała go miła niespodzianka. Na samym początku treningu powrotnego piłkarze ustawili szpaler. Szkoleniowiec miał za zadanie przejść bądź przebiec, by zostać przez każdego poklepanym po plecach. To hiszpański zwyczaj urodzinowy, tzw. "pasillo de collejas".

Wszystko oczywiście odbyło się w bardzo dobrych nastrojach, na twarzy trenera było widać uśmiech, śmiał się razem z Erikiem Garcią.

Świętujemy urodziny Flicka w dobrym nastroju
napisała FC Barcelona na X

W kwietniu 2025 r. podobnie miał Wojciech Szczęsny. Trzeba też dodać, że wykorzystuje się taki szpaler także w przypadku powitań, w styczniu przeżył to świeżo sprowadzony do klubu Joao Cancelo.

"Blaugrana" wróci do gry w sobotę, a jej rywalem będzie Villarreal. Kilka dni później przyjdzie pora na rewanż w Copa del Rey przeciwko Atletico.

Chaos w Meksyku, ogień na ulicach. Niepokój ws. mundialu. Szef FIFA przekazuje

Zobacz również:

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski
La Liga

Urban przyleciał do Hiszpanii. Oto powód. I te słowa o Lewandowskim

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Mężczyzna z krótkimi, jasnymi włosami i zarostem, ubrany w czarną kurtkę, siedzi przed mikrofonem podczas konferencji prasowej. W tle rozmyte kolorowe tablice sponsorów sportowych.
Hansi FlickAFP7 vía Europa PressEast News
Trener w stroju FC Barcelona stoi na murawie stadionu, w tle widoczni są zawodnicy w fioletowych kamizelkach, trybuny wypełnione są kibicami.
Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
Dwóch mężczyzn obejmujących się na tle stadionu, jeden ubrany w sportową koszulkę, drugi w czarną koszulkę, atmosfera wyraża wsparcie i emocje po wydarzeniu sportowym.
Robert Lewandowski i Hansi FlickGongora/NurPhotoAFP
Zdjęcia z treningu FC Barcelony przygotowującej się na mecz z Alaves. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja