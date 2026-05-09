Andrzej Klemba, Interia: Barcelona będzie świętowała zdobycie mistrzostwa Hiszpanii po El Clasico?

Roman Kosecki: Myślę, że tak. Real jest w ciągle pogłębiającym się kryzysie. Widać, że ciężko jest okiełznać gwiazdy. Chociaż Luisowi Enrique to się udało w Paris Saint-Germain i dlatego wygrali Ligę Mistrzów. Myślę, że są tam takie gwiazdy jak Kylian Mbappe czy Vinicius, a drużyna nie ma trofeów. Także w Realu mają wielki ból głowy i zastanawiają się, co zrobić, jakiego trenera wziąć. Dlatego jestem przekonany, że w niedzielę Barcelona będzie świętować tytuł na własnym stadionie.

To drugi z rzędu słabszy sezon Realu. Tak jak pan mówi gwiazd nie brakuje, ale także jest mnóstwo kontuzji.

- Jak w takim wielkim klubie brakuje trofeów, to jest duży problem. Co z tego, że są gwiazdy, ale nie ma systematyczności i powtarzalności. Kontuzje, a do tego ciągle niesnaski w drużynie. Więc na pewno jest duży temat do przemyślenia dla szefów klubu.

Ranne zwierzę, a taki jest Real w tym sezonie, potrafi być jednak bardzo groźne…

- To prawda, dobrze powiedziane. Real może okazać się groźny i spróbować za wszelką cenę popsuć święto Barcelony. Choćby na taką małą osłodę. Barcelona jednak też będzie chciała świętować u siebie i myślę, że wygra.

To będzie pożegnalne El Clasico Roberta Lewandowskiego?

- Ja się już wypowiedziałem wielokrotnie, że jak cię nie chcą, to się odchodzi. A są zespoły, które Roberta chętnie zatrudnią i to w grę wchodzą duże kluby. Tutaj jednak dochodzą kwestie rodzinne czy miejsca zamieszkania, bo Lewandowscy bardzo dobrze czują się w Barcelonie. Więc to jest pytanie tylko do Roberta. Najważniejsze jest to, że wciąż interesują się nim poważne drużyny. Ciągle słyszymy też, że i Barcelona chce, ale może na innych warunkach go zatrzymać. Myślę, że jeszcze by się tu przydał, bo jednak trochę bramek strzelił. Chociaż po tym jak Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów na pewno będą zmiany w ofensywie, w tym na pozycji napastnika, ale też w obronie.

A jak nie Barcelona, to gdzie pan by widział Lewandowskiego?

- Amerykańska MLS i Chicago Fire. To klub, w którym my Polacy czujemy się dobrze z racji między innymi dużej Polonii. Tam mógłby być polskim ambasadorem na świat. Może z Robertem Chicago zdobyłoby mistrzostwo, bo to się nie udaje od 1998 roku, kiedy z Piotrem Nowakiem, Jurkiem Podbrożnym i Luboszem Kubikiem sięgnęliśmy po tytuł. Na pewno byłby gwiazdą MLS.

Pan grał w Atletico Madryt. Też ekscytowało was El Clasico?

- Oczywiście, że oglądaliśmy. Czasem człowiek był w hotelu przed swoim meczem, to się patrzyło na różne spotkania. El Clasico na pewno wywołuje dreszczyk emocji u kibiców tych drużyn, ale też ogromne zainteresowanie wszystkich fanów piłki nożnej.

Hiszpania wtedy zamiera?

- Tak, ludzie tym żyją. To mecz znany na całym świecie.

Grał pan przeciwko Barcelonie jako zawodnik Legii, Osasuny czy Atletico. Który mecz najmocniej zapadł panu w pamięć?

- Wiadomo, że ja i wiele osób pamięta spotkanie, które wygraliśmy 4:3, a ja strzeliłem dwie bramki i jeszcze zaliczyłem asystę. Jednak także z Legią przeżyliśmy piękną przygodę w 1989 roku. Zremisowaliśmy z Barceloną na jej stadionie. W dniu meczu w kapliczce na Camp Nou odprawiono dla nas mszę, a Lucjan Brychczy zawiesił proporczyk Legii i wyszliśmy na boisko. Hiszpanie byli w szoku, że choć jesteśmy klubem wojskowym, to tak do tego podchodzimy. A na boisku graliśmy jak równy z równym. To jest bardzo ważne dla mnie wspomnienie i ta rywalizacja wywarła na nas wielkie wrażenie. A potem każdy mecz w Osasunie czy Atletico były zacięty i ciekawy.

A do tego padało mnóstwo goli. 4:3, 3:5, 4:1, 3:4, 1:3. Działo się…

- Pamiętam, jak w Pucharze Króla wygraliśmy 4:1 w Barcelonie, a w rewanżu niewiele zabrakło, by odrobili straty.

