Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak uderza Lewandowski. Kanonada w El Clasico. Barcelona już z pierwszym trofeum

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona sięgnęła po pierwsze trofeum w tym sezonie. Katalończycy pokonali 3:2 Real Madryt w finale miniturnieju o Superpuchar Hiszpanii. "Królewskim" nie udał się zatem rewanż za sromotną porażkę sprzed roku. Bohaterem spotkania okazał się Raphinha, autor dwóch bramek. Swoją cegiełkę do triumfu dołożył Robert Lewandowski, który w efektowny sposób trafił do siatki krótko przed przerwą. Polak wyszedł do gry w podstawowym składzie i przebywał na murawie przez 66 minut.

Piłkarz w stroju FC Barcelony świętuje zdobycie bramki, rozkładając szeroko ramiona. W tle nieostry stadion wypełniony kibicami i innymi zawodnikami. Na koszulce widoczne logo sponsora.
Robert Lewandowski. Wystarczy jeden rzut oka na ten obrazek, by wiedzieć, co wydarzyło się przed momentemFADEL SENNAAFP

Oczekując na starcie gigantów, nie można było nie wrócić do finału Superpucharu Hiszpanii sprzed roku. Po trofeum sięgnęła wówczas Barcelona. I zrobiła to w spektakularnym stylu, rozbijając ekipę z Madrytu 5:2.

Real na krajowym podwórku przegrał w ubiegłym sezonie wszystko. Ten mecz miał stanowić pierwszą fazę odwetu. To dlatego na Półwysep Arabski tuż przed finałem dotarł czarterem kontuzjowany Kylian Mbappe.

El Clasico na arabskiej ziemi. Robert Lewandowski z kolejną bramką na koncie

Pierwsze trzydzieści minut spotkania rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej nie zwiastowało kanonady. Nikt nie miał prawa przypuszczać, że cztery gole padną... jeszcze przed przerwa. Tymczasem raptem doszło do efektownej wymiany ciosów.

Kanonadę rozpoczął w 36. minucie Raphinha. Brazylijczyk wpadł w pole karne i niewiele sobie robiąc z asysty defensora, przymierzył precyzyjnie po ziemi. Piłka wpadła idealnie w boczną siatkę. 1:0!

Kolejne kapitulacje bramkarzy obserwowaliśmy już w doliczonym czasie tej części gry. Wyrównał po udanej akcji indywidualnej Vinicius Junior. Przedryblował trzech rywali i uderzył nie do obrony.

Szybko jednak odpowiedział Robert Lewandowski. Kiedy znalazł się oko w oko z golkiperem Realu, tylko podciął nad nim futbolówkę - ta odbiła się jeszcze od słupka i po chwili było 2:1. Przed rokiem Polak zdobył bramkę z rzutu karnego, teraz popisał się kunsztem rasowego egzekutora.

Barcelona nie schodziła jednak na przerwę z prowadzeniem. Na 2:2 zdążył jeszcze trafić Gonzalo Garcia (po raz kolejny zastępował Mbappe, który wszedł na ostatni kwadrans). Młodzian miał w tej sytuacji sporo szczęścia. Był faulowany, ale zdołał oddać strzał, upadając. Piłka odbiła się od poprzeczki i spadła tuż za linią bramkową.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk (Źródło: AFP/x.com/donaldtusk)
Tenis

Tusk był nagrywany. Sześć sekund na podłodze. W sieci lawina komentarzy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron długo żadna ze stron nie pozwalała sobie w defensywie na moment dekoncentracji. W 66. minucie murawę opuścił Lewandowski. Pojawił się na niej Dani Olmo i to on odegrał jedną z pierwszoplanowych ról przy decydującej o losach meczu akcji.

    Była 73. minuta, gdy dograł dokładnie do Raphinhi. Ten uderzył z pola karnego, trafiając na 3:2. Piłka zmieniła kierunek lotu, odbijając się od Raula Asencio - z tego powodu Thibaut Courtois o skutecznej interwencji mógł tylko pomarzyć.

    "Blaugrana" kończyła spotkanie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Frenkiego de Jonga za faul na Mbappe, ale na ripostę było już za późno.

    W ten sposób pierwsze trofeum w tym sezonie trafia do gabloty na Camp Nou. "Królewscy" wracają do Hiszpanii niepyszni. Okazji do odwetu muszą szukać w Pucharze Króla i La Liga.

    Zobacz również:

    Kamil Grabara
    Bundesliga

    Największy koszmar kariery. Grabara doszczętnie zmiażdżony. Padło dziewięć goli

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek

      Statystyki meczu

      FC Barcelona
      3 - 2
      Real Madryt
      Posiadanie piłki
      65%
      35%
      Strzały
      15
      12
      Strzały celne
      7
      10
      Strzały niecelne
      5
      2
      Strzały zablokowane
      3
      0
      Ataki
      144
      63
      Real Madryt - Real Betis. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarze drużyny FC Barcelona w kolorowych strojach cieszą się na murawie stadionu po zdobyciu bramki, jeden z zawodników klęczy z szerokim uśmiechem, wokół zgromadzeni są pozostali członkowie drużyny oraz tłum kibiców na trybunach.
      W taki sposób Raphinha zameldował się na liście strzelców STRINGEREPA
      Piłkarz w stroju FC Barcelony z uniesionymi obiema rękami do góry, tło rozmyte, sugerujące stadion pełen kibiców.
      Robert LewandowskiFADEL SENNAAFP
      Piłkarze FC Barcelony w strojach klubowych celebrują zdobycie gola podczas meczu, jeden z zawodników unosi ręce i krzyczy z radości, wokół znajduje się tłum kibiców.
      Radość Katalończyków po bramce polskiego snajperaFADEL SENNAAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja