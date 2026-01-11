Tak uderza Lewandowski. Kanonada w El Clasico. Barcelona już z pierwszym trofeum

Oczekując na starcie gigantów, nie można było nie wrócić do finału Superpucharu Hiszpanii sprzed roku. Po trofeum sięgnęła wówczas Barcelona. I zrobiła to w spektakularnym stylu, rozbijając ekipę z Madrytu 5:2.

Real na krajowym podwórku przegrał w ubiegłym sezonie wszystko. Ten mecz miał stanowić pierwszą fazę odwetu. To dlatego na Półwysep Arabski tuż przed finałem dotarł czarterem kontuzjowany Kylian Mbappe.

El Clasico na arabskiej ziemi. Robert Lewandowski z kolejną bramką na koncie

Pierwsze trzydzieści minut spotkania rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej nie zwiastowało kanonady. Nikt nie miał prawa przypuszczać, że cztery gole padną... jeszcze przed przerwa. Tymczasem raptem doszło do efektownej wymiany ciosów.

Kanonadę rozpoczął w 36. minucie Raphinha. Brazylijczyk wpadł w pole karne i niewiele sobie robiąc z asysty defensora, przymierzył precyzyjnie po ziemi. Piłka wpadła idealnie w boczną siatkę. 1:0!

Kolejne kapitulacje bramkarzy obserwowaliśmy już w doliczonym czasie tej części gry. Wyrównał po udanej akcji indywidualnej Vinicius Junior. Przedryblował trzech rywali i uderzył nie do obrony.

Szybko jednak odpowiedział Robert Lewandowski. Kiedy znalazł się oko w oko z golkiperem Realu, tylko podciął nad nim futbolówkę - ta odbiła się jeszcze od słupka i po chwili było 2:1. Przed rokiem Polak zdobył bramkę z rzutu karnego, teraz popisał się kunsztem rasowego egzekutora.

Barcelona nie schodziła jednak na przerwę z prowadzeniem. Na 2:2 zdążył jeszcze trafić Gonzalo Garcia (po raz kolejny zastępował Mbappe, który wszedł na ostatni kwadrans). Młodzian miał w tej sytuacji sporo szczęścia. Był faulowany, ale zdołał oddać strzał, upadając. Piłka odbiła się od poprzeczki i spadła tuż za linią bramkową.

Po zmianie stron długo żadna ze stron nie pozwalała sobie w defensywie na moment dekoncentracji. W 66. minucie murawę opuścił Lewandowski. Pojawił się na niej Dani Olmo i to on odegrał jedną z pierwszoplanowych ról przy decydującej o losach meczu akcji.

Była 73. minuta, gdy dograł dokładnie do Raphinhi. Ten uderzył z pola karnego, trafiając na 3:2. Piłka zmieniła kierunek lotu, odbijając się od Raula Asencio - z tego powodu Thibaut Courtois o skutecznej interwencji mógł tylko pomarzyć.

"Blaugrana" kończyła spotkanie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Frenkiego de Jonga za faul na Mbappe, ale na ripostę było już za późno.

W ten sposób pierwsze trofeum w tym sezonie trafia do gabloty na Camp Nou. "Królewscy" wracają do Hiszpanii niepyszni. Okazji do odwetu muszą szukać w Pucharze Króla i La Liga.

Statystyki meczu FC Barcelona 3 - 2 Real Madryt Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 15 12 Strzały celne 7 10 Strzały niecelne 5 2 Strzały zablokowane 3 0 Ataki 144 63

