Tak traktowany jest Lewandowski w szatni Barcelony. Wydało się, w Hiszpanii już huczy

Najbliższe starcie dla FC Barcelona będzie z kategorii tych trudnych. Villarreal jest aktualnie trzecią siłą La Liga i na pewno będzie chciał pokonać Blaugranę na Camp Nou. Podopieczni Hansiego Flicka w miniony weekend wrócili na zwycięską ścieżkę i pokonali w domowym spotkaniu Levante, co pozwoliło im wrócić na fotel lidera, który na moment stracili po porażce z Gironą. Cel na najbliższe dni jest jeden - utrzymać pierwszą pozycję w lidze.

Przed spotkaniem z Villarrealem chwilę dla kibiców znalazł jeden z liderów Dumy Katalonii, Raphinha. Brazylijczyk od momentu przyjścia Flicka na Camp Nou stał się wiodącą postacią Barcelony, choć nieco wcześniej pojawiały się głosy, że powinien odejść z zespołu. Teraz wielu kibiców Blaugrany nie wyobraża sobie drużyny bez niego. A jak wynika z ostatniego wywiadu Raphinhi, i on w Barcelonie czuje się dobrze.

Raphinha o atmosferze w szatni Barcelony. Wielkie słowa Brazylijczyka

Zawodnik w wywiadzie na kanale Barcelony na YouTube odpowiadał na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło atmosfery panującej w drużynie. Odpowiedź Raphinhi była w tej kwestii jednoznaczna. Wyjawił, że wszyscy piłkarze, w tym dwójka Polaków - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny - traktują się z szacunkiem i sympatią. "Atmosfera w szatni jest wspaniała, wszyscy się lubią. Jesteśmy jak rodzina. Spędzamy tu więcej czasu niż z naszymi bliskimi" - podkreślił jeden z liderów Dumy Katalonii. Jak zaznaczył, to również wpływa na sukcesy na boisku.

"Każdy ma swoje bliższe relacje, ale żaden piłkarz nie jest wykluczony. Doświadczeni zawodnicy rozmawiają z młodszymi, obcokrajowcy z wychowankami..." - wyjaśnił Raphinha i dodał, że osobiście ceni przede wszystkim relację z Ronaldem Araujo, który od momentu przyjścia Brazylijczyka do Barcelony bardzo mu pomagał.

Zdradził również, że opaska kapitańska Blaugrany jest dla niego czymś wyjątkowym. "To dla mnie powód do dumy. Noszenie opaski kapitańskiej jest ekscytujące. Od kiedy dołączyłem do klubu, starałem się pomagać najlepiej, jak potrafię. Niewielu piłkarzy było kapitanami w historii Barcelony i to dla mnie osobiście ogromny przywilej" - powiedział reprezentant Brazylii.

Raphinha Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

