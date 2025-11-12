Wojciech Szczęsny od samego początku jest dla Joana Garcii postacią niezwykle ważną. Młody bramkarz może czerpać wiedzę oraz doświadczenie od Polaka. To jednak nie wszystko.

Szczęsny od początku publicznie zapewniał, że bardzo mocno kibicuje Garcii i jest w Barcelonie przede wszystkim po to, aby mu pomóc. Kiedy Hiszpan doznał kontuzji, Polak życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia i bardzo godnie go zastąpił - szczególnie w meczu z Realem Madryt.

Teraz Joan Garcia wraca do zdrowia i wszystko wskazuje na to, że zagra już w kolejnym spotkaniu ligowym przeciwko Athletic Club. Będzie to pierwszy mecz Barcy po przerwie reprezentacyjnej.

Szczęsny zaczął śpiewać piosenkę Eminema. Tak zareagował na paradę Garcii

Joan Garcia ma już za sobą pierwszą sesję treningową. FC Barcelona pochwaliła się w mediach społecznościowych tym, w jakiej formie fizycznej jest obecnie młody bramkarz, który od ponad roku robi w Hiszpanii wielką furorę.

W poczynaniach Joana Garcii widać już pewność i gotowość do gry. Hiszpan ma jeszcze sporo czasu, aby przygotować się do meczu przeciwko "Los Leones", ale jego interwencje już teraz wyglądają bardzo obiecująco.

Zauważył to również Wojciech Szczęsny, którego słowa w tle nagrały się na wideo opublikowanym przez oficjalny klubowy profil.

"Guess, who's back. Back again", czyli "Zgadnij, kto wrócił, wrócił znowu" - zaczął śpiewać Wojciech Szczęsny w tle, komentując świetną interwencję Garcii. Polak w tamtym momencie zaintonował popularną piosenkę Eminema pt. "Without me".

W FC Barcelona nic się więc nie zmienia. Dwaj pierwsi bramkarze drużyny mają wręcz wzorowe relacje, a Polak w stu procentach realizuje plan klubu, który zakładał przejęcie przez niego roli bardziej mentorskiej niż stricte sportowej.

Joan Garcia nadal może liczyć na pełne wsparcie Wojciecha Szczęsnego. Polak na treningach nie szczędzi mu pochwał ani rad. I właśnie w taki sposób potraktował go również tym razem - z dużym szacunkiem i szczerą życzliwością.

