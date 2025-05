Tak gwiazdor Barcelony wypowiedział się ws. Złotej Piłki. Jego słowa mogą zaskoczyć

Piłkarski sezon 2024/2025 zbliża się do końca. Poza rozstrzygnięciami bieżących wydarzeń jest to również czas podsumowań. Szczególnego rozpędu nabiera dyskusja w temacie kandydatur do tegorocznej nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu. Wiele mówi się, że Złota Piłka trafić może w ręce któregoś z przedstawicieli FC Barcelony. Jeden z głównych faworytów, Raphinha postanowił wyrazić swoje, dość zaskakujące zdanie na temat pogłosek, które w tym kontekście pojawiają się przy jego nazwisku.