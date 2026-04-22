Po pierwszej porażce 0:2 na Camp Nou w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Atletico Madryt Barcelona wierzyła, że remontada jest możliwa. I była. Niecały tydzień później na Estadio Metropolitano goście szybko odrobili straty po bramkach Lamine'a Yamala i Ferrana Torresa.

Wydawało się, że w takiej formie okażą się lepsi od ekipy Diego Simeone w dwumeczu. Ale tak się nie stało. Pod koniec pierwszej połowy bramkę kontaktową dla Atletico zdobył Ademola Lookman. Do ostatniego gwizdka żaden z zawodników nie wpisał się już na listę strzelców. To oznaczało jedno - Barcelona znów pożegnała się z Champions League, nie docierając do finału.

Barcelona wraca do La Liga. Flick postawi na Lewandowskiego?

W obu tych spotkaniach swoje minuty dostał Robert Lewandowski, który nie spisał się najlepiej. Ani u siebie, ani na wyjeździe kapitan reprezentacji Polski nie dał pomocy drużynie w postaci bramek, asyst czy napędzania akcji.

W przeciwieństwie do Ferrana Torresa. Młody Hiszpan w rewanżu podawał do Yamala tuż przed golem oraz sam pokonał Juana Musso. Po bolesnej klęsce z madryckim klubem Barcelona musi wrócić do ligowej rzeczywistości. Przynajmniej tam idzie jej naprawdę dobrze.

Na ten moment Katalończycy są liderami z sześciopunktową przewagą nad drugim Realem. Oprócz tego mają rozegrany jeden mecz mniej. Oznacza to, że jeśli dziś na Camp Nou pokonają Celtę Vigo w 33. serii gier, utrzymają dziewięć oczek zapasu. Jaki podstawowy skład na środowe spotkanie wyselekcjonuje Flick?

Zgodnie z przewidywaniami hiszpańskich dziennikarzy na pozycji napastnika zobaczymy Ferrana Torresa. Żadna z gazet nie przypuszcza, że po kiepskim dwumeczu przeciwko Atletico Niemiec od początku da szansę Lewandowskiemu. Na ławce ma zasiąść też Wojciech Szczęsny.

Hiszpanie proponują skład Barcelony na mecz z Celtą:

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres.

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Eric Garcia - Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

"Marca": Joan García - Jules Kounde, Eric García, Pau Cubarsí, Joao Cancelo - Pedri, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres.

FC Barcelona broni zeszłorocznego tytułu. Rozgrywki La Liga kończą się 24 maja, mają 38. kolejek. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z dzisiejszego spotkania w Interii Sport.

