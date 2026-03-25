Tajna broń Flicka. Hiszpanie obnażyli największy sekret Barcelony. W tle Lewandowski

W obecnym sezonie FC Barcelona zaliczała kilka momentów chwały, ale też chwile dość spektakularnego upadku. Mimo to, Hansi Flick i spółka wciąż są w grze o najważniejsze trofea sezonu. Co więcej, na większości frontów wiodą oni obecnie niekwestionowany prym.

W ostatnim czasie Barcelona zaliczyła bardzo okazały zwycięstwo, premiujące ekipę awansem do ćwierćfinału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" wciąż utrzymuje także status lidera hiszpańskiej La Ligi, mając 4 punkty przewagi nad Realem Madryt.

Wiele osób zastanawia się, w czym tak naprawdę tkwi sekret sukcesu podopiecznych niemieckiego szkoleniowca. Media z Półwyspu Iberyjskiego postanowiły zdradzić jedną z pilnie strzeżonych tajemnic Hansiego Flicka.

Oto sekret sukcesu Barcelony. W tej kwestii nie mają sobie równych

Kibice katalońskiej ekipy zapewne zdążyli już zauważyć, że jednym z groźniejszych elementów gry w wykonaniu piłkarzy Barcelony są rzuty rożne. Okazuje się, że w tej dziedzinie "Blaugrana" absolutnie nie ma sobie równych na krajowym podwórku.

"Barcelona to nie tylko lider LaLiga, drużyna z największą liczbą zwycięstw i strzelonych bramek... to także król strategii. Niemiecki trener to człowiek metodyczny, który nie pozostawia żadnego aspektu gry przypadkowi. [...]. Przez to Barcelona prowadzi w LaLidze pod względem bramek strzelonych bezpośrednio z rzutów rożnych, z dorobkiem jedenastu. [...]. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Oviedo z ośmioma bramkami" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Co więcej, golami po stałym fragmencie gry mogło cieszyć się w tym sezonie naprawdę wielu zawodników Barcelony. Na pokaźnej liście znaleźli się: Ferran Torres, Eric Garcia, Ronald Araujo, Jules Kounde, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Fermin Lopez i Marc Bernal. To tylko pokazuje, jak ważnym elementem gry dla zawodników Barcelony są rzuty rożne.

Ta broń niewątpliwie przyda im się w kluczowej fazie obecnego sezonu. Wspomniana czteropunktowa przewaga wciąż nie zapewnia "Dumie Katalonii" mistrzostwa Hiszpanii. Przy niekorzystnym rozstrzygnięciu kolejnych starć, walko o to trofeum może potrwać aż do ostatniej ligowej kolejki. W Lidze Mistrzów na Flicka i spółkę również czeka niełatwe zadanie. Katalończycy trafili bowiem na Atletico Madryt, a więc zespół, który nie tak dawno temu wyeliminował ich z walki o Puchar Króla.

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Hansi Flick AFP

Ronald Araujo i Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił".