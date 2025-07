Tajemnicza impreza w Barcelonie, duży rygor. Kolega Lewandowskiego świętuje

Ważny weekend przed Lamine'em Yamalem. W niedzielę stanie się pełnoletni oraz wróci wraz z resztą zespołu do treningów pod wodzą Hansiego Flicka. Na koniec swoich wakacji zaplanował ważne wydarzenie, objętą tajemnicą imprezę urodzinową. Media początkowo informowały, że odbędzie się ona na Ibizie, ale według najnowszych doniesień goście zbiorą się w Barcelonie, niewykluczone że nad morzem. Co ciekawe, dokładną lokalizację mają poznać dopiero dziś, by miejsce spotkania nie przedostało się do mediów.