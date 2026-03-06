Szymon Marciniak wraca do akcji, poruszenie w Hiszpanii. Padło ostrzeżenie

Szymon Marciniak, czołowy polski sędzia, nagle "zniknął z radaru" - przez kilka miesięcy nie pojawiał się w roli głównego arbitra w kolejnych spotkaniach regularnych rozgrywek, zarówno tych na europejskim poletku, jak i np. tych ekstraklasowych. Jeśli już działał przy futbolu - to jako VAR-owiec.

Dopiero po czasie okazało się, że sytuacja ta miała związek z kontuzją arbitra i koniecznością przeprowadzenia operacji, o czym poinformował swego czasu Wojciech Jagoda, komentator Canal+ Sport. Wygląda jednak na to, że 45-latek doszedł już do pełni sił.

5 marca PZPN opublikował szereg komunikatów dotyczących obsady sędziowskiej w poszczególnych krajowych rozgrywkach. W przypadku PKO BP Ekstraklasy pojawiła się m.in. informacja, że Marciniak będzie głównym rozjemcą w starciu Widzew Łódź - Lech Poznań w ramach 24. kolejki rozgrywek.

Barcelona ostrzeżona, powodem... powrót Marciniaka. "Kojarzy się z bólem głowy"

Te wieści rezonowały nawet... w Hiszpanii, gdzie tematu podjął się Sergi Castillo, dziennikarz "Diario Sport". "Strzeż się, Barco. Marciniak wraca" - zatytułował swój tekst autor, wracając w materiale przede wszystkim do ubiegłorocznej potyczki Barcelony z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów.

"Dla kibiców Barcelony spotkanie z Marciniakiem zazwyczaj kojarzy się z bólem głowy" - padło, a wyszczególniono tu przede wszystkim dwie sytuacje ze wspomnianego starcia, w którym sędziował Polak: uznanie gola Acerbiego na 3:3 mimo kontrowersji dotyczących potencjalnego faulu Włocha w ataku oraz odgwizdanie nieco wcześniej karnego po faulu Cubarsiego na Martinezie, nazwanym przez Castillo "wątpliwym".

Sędzia całkowicie wyprowadził z równowagi drużynę Barcelony, podejmując wysoce wątpliwe decyzje, które ostatecznie okazały się niezwykle kosztowne dla europejskich aspiracji Barcelony

Szymon Marciniak ma jeszcze szansę by posędziować mecz Barcelony w Lidze Mistrzów w tym sezonie

Tamta potyczka faktycznie zadecydowała o odpadnięciu "Barcy" z Champions League na poziomie półfinału. Tymczasem Szymon Marciniak zapewne jeszcze - po wstępnym przetarciu po swym powrocie w Ekstraklasie - zdąży w tym sezonie popracować również i w Lidze Mistrzów. Jeśli zaś trafi w tych rozgrywkach na sędziowanie w meczu "Dumy Katalonii", to na Półwyspie Iberyjskim może mocno zawrzeć...

Pierwsze mecze 1/8 finału LM odbędą się w dniach 10-11 marca. Rewanże zaplanowano na 17 oraz 18 marca. Podopieczni Hansiego Flicka w tej fazie zmierzą się z Newcastle United.

Szymon Marciniak IMAGO/Grant Hubbs East News

Szymon Marciniak JOSE BRETON AFP

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News

