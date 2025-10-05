Pomijając niedawny mecz Barcelony z Paris Saint-Germain w ramach Ligi Mistrzów, fani ze stolicy Katalonii mogli być zadowoleni z początku sezonu w wykonaniu ich zespołu. Dobre wyniki przykrywane były nieco złymi wiadomości z gabinetów lekarskich. Co kilka dni pojawiały się bowiem nowe doniesienia o kolejnych kontuzjach. Dłuższa przerwa czeka m.in. Gaviego, który najpewniej wróci dopiero na początku przyszłego roku.

Pomocnik nie jest jedynym zawodnikiem, który musiał zrobić sobie przymusową przerwę. Urazy dotknęły Alejandro Balde, Lamine'a Yamala, czy Raphinhę. Poważniejszego urazu w meczu przeciwko Realowi Oviedo nabawił się również Joan Garcia. Golkiper musiał przejść operację kolana i jeszcze parę tygodni nie będziemy oglądać go w meczach FC Barcelona. To otworzyło drogę na powrót Wojciecha Szczęsnego do wyjściowego składu.

Szczęsny pod koniec października wróci na ławkę? Nowe wieści ws. zdrowia Joana Garcii

Kibice FC Barcelona nie byli tym faktem mocno zmartwieni, bo były reprezentant Polski w ubiegłym sezonie wielokrotnie potwierdzał swoje umiejętności. Nie jest jednak tajemnicą, że murowanym numerem jeden w bramce "Blaugrany" na ten sezon jest Garcia. Sam Szczęsny przyznawał w jednym z wywiadów, że jego obecną rolą jest pomoc koledze z zespołu w jak najlepszym przygotowaniu się do kolejnych meczów i jest pogodzony ze swoją pozycją w drużynie.

Początkowo mówiło się, że Garcia do gry będzie mógł wrócić w pierwszej połowie listopada. Tym samym miało go ominąć pierwsze w tym sezonie El Clasico, które zaplanowane zostało na niedzielę 26 października. Z najnowszych wiadomości wynika, że jednak występ Garcii w starciu Barcelony z Realem Madryt nie jest wcale wykluczony. Poinformowano również o tym, kiedy planowany jest powrót Fermina Lopeza i Raphinhi.

"Fermin i Raphinha dostaną zielone światło od lekarzy przed meczem z Gironą. Joan Garcia pracuje, aby być gotowy na El Clasico" - napisał na portalu X dziennikarz Javi Miguel. Jeśli ten scenariusz sprawdziłby się w rzeczywistości, Szczęsny zagrałby jeszcze w trzech meczach - z Sevillą, Gironą oraz z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów.

Rozwiń

Arthur Cazaux - Cameron Norrie. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wojciech Szczęsny Jose Breton East News

Joan Garcia Jose Breton AFP