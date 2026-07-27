Szykuje się głośne rozstanie z Barceloną. Anglicy zacierają ręce. To brylant

W poprzednim sezonie Barcelona sięgnęła po 29. mistrzostwo Hiszpanii oraz zdobyła krajowy Superpuchar. Do obu tych trofeów cegiełkę dołożył Roony Bardghji. 20-letni Szwed rozegrał łącznie 29 spotkań. Zdobył w nich dwie bramki i zanotował cztery asysty.

Nie można powiedzieć, że był wiodącą postacią, jednak Hansi Flick regularnie dawał mu szanse na grę. Kilka razy Bardghji zastępował chociażby Lamine'a Yamala, który borykał się wówczas z urazami.

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Kataloński klub wykupił szwedzkiego zawodnika w zeszłym roku za dwa i pół miliona euro z Kopenhagi. Urodzony w Kuwejcie piłkarz to wielki talent europejskiego futbolu. Jego wartość rynkowa błyskawicznie podskoczyła do 15 milionów euro.

W zeszłej kampanii Roony Bardghji na murawie spędził łącznie niecałe 900 minut. W najbliższej z cotygodniową grą może być jeszcze gorzej, ponieważ do Barcelony dołączył m.in. Anthony Gordon.

Jak przekazuje dziennik "Sport", istnieje duże prawdopodobieństwo, że tego lata Szwed opuści zespół. Ponoć zainteresowane jego ściągnięciem są dwa kluby z Premier League. Mowa o Brightonie i Liverpoolu.

"Barcelona ze swojej strony nie chce stracić kontroli nad jednym ze swoich największych skarbów. W klubie rozważa się wypożyczenie lub transfer z opcją odkupu - mechanizm, który pozwoliłby zagwarantować piłkarzowi czas gry, nie rezygnując jednocześnie z możliwości ponownego pozyskania go w przyszłości" - czytamy.

Mimo że 20-latek nie był pierwszoplanową postacią, to w stolicy Katalonii nadal jest postrzegany jako bardzo perspektywiczny zawodnik. "Zarówno kierownictwo sportowe, jak i Hansi Flick nadal wierzą w jego jakość i zdolność do przełamania obrony przeciwnika" - napisano.

Umowa Bardghjiego obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Ostatni raz na murawie widzieliśmy go w połowie maja. Wtedy to rozegrał niecałe pół godziny w meczu przeciwko Realowi Betis (3:1) w przedostatniej kolejce La Liga.

Roony Bardghji ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Roony Bardghji GONGORA AFP

Roony Bardghji RUBEN DE LA ROSA AFP





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