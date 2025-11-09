Szykuje się głośne rozstanie. FC Barcelona nie chce już czekać, giganci z Anglii w gotowości

Nie najlepiej na w pierwszej części sezonu 2025/2026 spisuje się FC Barcelona. Drużyna Hansiego Flicka niedawno straciła punkty w Lidze Mistrzów z Clubem Brugge, a w lidze zajmuje 2. miejsce za Realem Madryt. Swój udział w takich wynikach ma Marcus Rashford, czyli wypożyczony latem z Manchesteru United skrzydłowy.

Anglik zanotował bardzo dobre wejście do ekipy i w dotychczasowych 15 rozegranych meczach zanotował sześć goli i aż siedem asyst. Swoją postawą zdecydowanie próbuje zapracować sobie na dalsze pozostanie w zespole ze stolicy Katalonii. Co więcej, Barcelona zagwarantowała sobie możliwość wykupu gracza z United za bardzo korzystną kwotę 30 milionów euro.

Nie wiadomo jednak, czy działacze drużyny postanowią skorzystać z tej okazji. Zdaniem dziennika "Sport" Barcelona bacznie obserwuję innego skrzydłowego. Takie wieści zdecydowanie wpływają na niekorzyść 28-latka.

Barcelona ma nowy cel transferowy, już był kontakt

Według hiszpańskich mediów na celowniku "Dumy Katalonii" znalazł się Malick Fofana, czyli 20-letni skrzydłowy Olympique Lyon. Belg jest bacznie obserwowany przez skautów klubu i miało dojść już do pierwszego kontaktu z agentami gracza. Aktualnie wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 30 milionów euro.

- Rozmawiali już z jego agentami, aby dowiedzieć się, czy podpisanie umowy jest wykonalne. Trudna sytuacja finansowa, przez którą przechodzi klub z Lyonu, jest dobrze znana. To może zmusić ich do sprzedaży swojej wielkiej gwiazdy tego lata - czytamy.

Co ciekawe, Fofana może zostać sprzedany z Lyonu ze względu na trudną sytuację finansową klubu. Drużyna od dłuższego czasu zmaga się z ogromnymi kłopotami, czego skutkiem miało być zdegradowanie do Ligue 2. Jego ewentualny transfer wieściłby koniec pobytu w Barcelonie dla wspomnianego już Rashforda.

Poza hiszpańskim gigantem Belga obserwuje także Liverpool i Arsenal. W sezonie 2025/2026 rozegrał już 12 występów. W nich strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Jego kontrakt z aktualną ekipą obowiązuje do 2028 roku.

