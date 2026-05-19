Szybko poszło. To będzie następca Lewandowskiego? Deco już działa

To koniec. Po czterech sezonach Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. W niedzielę kapitan reprezentacji Polski rozegrał ostatnie spotkanie w barwach katalońskiego klubu na Camp Nou. Gospodarze pokonali 3:1 Real Betis. Niestety nasz rodak nie rozstał się z kibicami, trafiając do siatki.

Mimo to został pożegnany hucznie, jak prawdziwa legenda. 30 czerwca wygaśnie jego kontrakt. Stanie się wolnym zawodnikiem i za darmo dołączy do nowego zespołu. Jakiego? To okaże się w najbliższym czasie.

W Barcelonie nie płaczą za Lewandowskim. To może być następca Polaka. Deco już działa

Po odejściu 38-latka Hansi Flick będzie potrzebował napastnika o podobnym profilu. Bardzo możliwe, że taki piłkarz częściej zasiądzie na ławce rezerwowych, aby spełniać rolę zmiennika "dziewiątki" charakteryzującej się większą mobilnością, sprytem i umiejętnościami gry kombinacyjnej. Jeśli Lewandowski nie odchodziłby z drużyny, najprawdopodobniej pełniłby właśnie taką funkcję.

Ale wiemy już, że taki scenariusz nie jest możliwy. Dlatego też Katalończycy rozglądają się za nowym napastnikiem, podobnym do Polaka. Jak czytamy na profilu hiszpańskiego "Jijantes FC", we wtorkowy poranek Deco - dyrektor sportowy Barcelony - spotkał się z Alim Baratem. To menedżer zawodników, takich jak m.in. Nicolas Jackson i Denzel Dumfries.

Rozwiń

Być może to właśnie gracz wypożyczony z Chelsea do Bayernu Monachium jest postrzegany jako potencjalny następca naszego rodaka w Barcelonie. W tym sezonie Senegalczyk rozegrał 34 spotkania, strzelił w nich 11 goli i dołożył cztery asysty.

Jednocześnie kataloński "Sport" podkreśla, że mistrzowie Hiszpanii raczej nie są zainteresowani ściągnięciem Jacksona. Zdecydowanie większym priorytetem ma być transfer Joao Pedro z londyńskiego klubu. Sytuacja jest dynamiczna, nie pierwszy raz mówi się o zainteresowaniu Barcelony zarówno brazylijskim, jak i senegalskim zawodnikiem. Niezależnie od tego, w jakim charakterze mieliby dołączyć do machiny kierowanej przez Flicka.

Jedno jest pewne - mimo obecności w kadrze Ferrana Torresa Joan Laporta i Deco szukają nowej lub uzupełniającej "dziewiątki".

Nickolas Jackson JOHN MACDOUGALL / AFP AFP

Joao Pedro News Images AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





Szwecja - Czechy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport