Szokujące wieści z reprezentacji Hiszpanii ws. Yamala. Była prośba. De la Fuente stanowczy

Szerokim echem odbija się konflikt pomiędzy Barceloną a Hiszpańską Federacją Piłki Nożnej ws. Lamine Yamala. Według tamtejszych mediów skrzydłowy miał poprosić o niepowoływanie go do reprezentacji ze względu na kontuzję. Na jaw wychodzą nowe fakty w tej sprawie. Szczegóły przekazał hiszpański "AS", który wskazał, jak na prośbę zawodnika zareagował selekcjoner kadry, Luis de la Fuente.

Od dłuższego czasu w Hiszpanii bardzo głośno jest o konflikcie pomiędzy Barceloną a Hiszpańską Federacją Piłki Nożnej. Wszystko ze względu na Lamine Yamala, który zmagał się z problemami zdrowotnymi. Wszystko miejsce miało podczas wrześniowego zgrupowania, gdy skrzydłowy nabawił się urazu podczas starcia z Turcją.

Do gry wrócił dopiero w poprzedni weekend przy okazji meczu z Realem Sociedad. Do tego wystąpił również w starciu Ligi Mistrzów z PSG. Mimo gry w tych meczach Hansi Flick i Barcelona liczyła, że zawodnik zostanie w klubie i nie otrzyma powołania do reprezentacji na październikowe mecze.

    Stało się jednak inaczej, bowiem Luis de la Fuente powołał 18-latka do kadry. Wówczas ruszyła prawdziwa lawina komunikatów. Najpierw o kontuzji oficjalnie poinformowała Barcelona, a federacja w odpowiedzi zdecydowała się na wycofanie piłkarza z grona powołanych. Historia ta zdaje się nie mieć końca, bowiem na jaw wychodzą nowe wieści.

    Yamal miał prośbę do Luisa de la Fuente. Ten był stanowczy

    Jak przekazał w sobotnie popołudnie "AS" Yamal wystosował prośbę do selekcjonera reprezentacji, aby go nie powoływać. Odpowiedź de la Fuente miała być jednak stanowcza i jasna. Na dzień dzisiejszy pewnym jest jednak, że skrzydłowy z Sevillą (niedziela, 5 października) nie zagra.

    - Luis de la Fuente odpowiedział, że jeśli zagra przeciwko Sevilli, to może też zagrać w reprezentacji - napisano.

      Co więcej, do akcji wkroczył także Deco, czyli dyrektor sportowy Barcelony. Miał on podjąć kontakt z Aitorem Karanką, aby dokładnie omówić sprawę skrzydłowego. Ten jednak podobnie, jak szkoleniowiec nie był zbyt miły.

      - Kiedy Lamine poinformował klub o reakcji De la Fuente, dyrektor sportowy Barcelony, Deco, skontaktował się ze swoim odpowiednikiem z reprezentacji, Aitorem Karanką, aby wyjaśnić, że napastnik nie jest w pełni sprawny do gry w reprezentacji. Karanka był równie nieczuły, co selekcjoner reprezentacji - dodano.

      Podczas najbliższego zgrupowania Hiszpania zmierzy się z Gruzją i Bułgarią.

