Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szokujące wieści z Madrytu. Pęknięcie kości. Potwierdziły się przerażające doniesienia

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Real Madryt, podobnie jak FC Barcelona, w tym sezonie boryka się z wieloma problemami kadrowymi - szczególnie w formacji defensywnej. Okazało się, że jeden z piłkarzy "Królewskich" doznał kontuzji pęknięcia kości i potrzebowałby około siedmiu lub ośmiu tygodni przerwy, aby odpowiednio się ona zrosła. Podjęto jednak szokującą decyzję. Piłkarz będzie grał, ryzykując dużo powiażniejszym złamaniem.

Dwóch piłkarzy w białych strojach Realu Madryt wykrzykuje coś, stojąc obok siebie podczas emocjonującego momentu meczu. Po prawej zawodnicy skupieni przy arbitrze w żółtym stroju, atmosfera napięcia widoczna na twarzach sportowców.
Raul Asencio z Kylianem Mbappe i Viniciusem Juniorem w Realu MadrytKacper DąderewiczAFP

Sezon 2025/26 wkracza w decydującą fazę, a Real Madryt nadal boryka się z dużymi problemami kadrowymi.

Ferland Mendy, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger i Trent Alexander-Arnold - to na ten moment wszyscy obrońcy, z których Alvaro Arbeloa nie może skoczystać przy wyborze składu.

Poza tym Dean Huijsen nie prezentuje wysokiej formy, a na prawej stronie z konieczności gra Federico Valverde. Sytuacja nie jest więc "kolorowa".

Real Madryt podejmuje wielkie ryzyko. Zawodnik będzie grał z pękniętą kością

Okazuje się, że to nie koniec problemów. Według informacji podanych przez dziennik "Marca" Raul Asencio, czyli kolejny obrońca Realu Madryt, ma uraz nogi. Dokładnie chodzi o pęknięcie kości piszczelowej.

W skrócie

  • Real Madryt zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi w obronie, brakuje kilku kluczowych zawodników.
  • Raul Asencio doznał pęknięcia kości piszczelowej, mimo tego zadecydowano o jego występach w kolejnych meczach.
  • Ryzyko dalszej gry Asencio może prowadzić do całkowitego złamania nogi i wielomiesięcznej przerwy.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W normalnych okolicznościach Raul Asencio zostałby wyłączony z kadry Realu Madryt i spędziłby kilka tygodni na rekonwalescencji. Aby kość odpowiednio się zrosła, zawodnik musiałby poczekać ok. 7-8 tygodni.

Tak się jednak nie stanie. Zapadła bowiem decyzja, że Raul Asencio będzie ryzykował swoim drowiem i zagra w nadchodzących meczach Realu Madryt. 

Decyzja jest szokująca i wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Jeśli Raul Asencio nie będzie miał szczęścia, może doznać nawet całkowitego złamania nogi, a to sprawiłoby, że jego przerwa od gry wydłużyłaby się o kilka miesięcy.

Trudno oczekiwać, że w tych okolicznościach Raul Asencio w nadchodzących meczach z Villarreal CF, Benficą, Rayo Vallecano i Valencią rozegra wszystko "od deski do deski".

Alvaro Arbeloa będzie musiał podejmować racjonalne decyzje i do minimum ograniczyć wystąpienie poważniejszej kontuzji u Raula Asencio. Gdyby hiszpański obrońca doznał złamania kości piszczelowej, w tym sezonie już by nie zagrał. A to oznaczałoby dla Realu sportową katastrofę.

Zobacz również:

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
La Liga

Chytry plan Barcelony. Najpierw Ter Stegen, a teraz donoszą o Szczęsnym

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Raul Asencio
Raul AsencioAlberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Raul Asencio i Antoine Griezmann
Raul Asencio i Antoine GriezmannJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Aurelien Tchouameni, Raul Asencio i Soto Grado
Aurelien Tchouameni, Raul Asencio i Soto GradoTHOMAS COEXEast News
Siatkarski quiz z Jakubem Nowakiem i Piotrem Orczykiem! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja