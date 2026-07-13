Szokujące fakty o kontrakcie wyszły dopiero teraz. FC Barcelona naprawdę się na to zgodziła

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Kiedy Robert Lewandowski ogłaszał przed zakończeniem sezonu, że odejdzie z FC Barcelony, kibice "Dumy Katalonii"mogli się spodziewać, że jego miejsce zajmie Ferran Torres. Teraz jednak okazuje się, że Hiszpan może szybko odejść i właśnie "The Athletic" rzuciło nowe światło na jego umowę. Okazuje sie, że Barcelonie kompletnie nie opłaca się proponować mu kolejnego kontraktu, bowiem będą musieli słono za to zapłacić.

Robert Lewandowski i Ferran Torres w FC Barcelona
Robert Lewandowski i Ferran Torres w FC BarcelonaIMAGO/Ricardo LarreinaEast News

Przed rozpoczęciem mistrzostw świata z pewnością mało który kibice FC Barcelony spodziewałby się, że w jednym okienku transferowym z klubem pożegnają się zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres. "Duma Katalonii" jeszcze nie sięgnęła po żadnego nominalnego środkowego napastnika w ramach wzmocnienia po Lewandowskim, a "El Tiburon" jest już jedną nogą poza Hiszpanią.

Kontrakt Hiszpana obowiązuje jeszcze przez jeden sezon i wydawać by się mogło, że mistrzowie La Liga dadzą sobie jeszcze czas na to, aby podpisać z nim kolejną umowę, jednak w świetle najnowszych wydarzeń wydaje się, że i tak by do tego nie doszło.

"The Athletic" dotarło bowiem do informacji o tym, jakie zapisy znajdują się w obecnej umowie Torresa. I kluczowy jest tutaj bonus, jaki miałby otrzymać Manchester City, z którego sprowadzony został zawodnik.

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- Barcelona jest otwarta na sprzedaż Ferrana Torresa tego lata, ponieważ przedłużenie jego kontraktu wiązałoby się z koniecznością zapłaty Manchesterowi City kwoty rzędu 8 milionów euro - czytamy w artykule.

Kwota ta została uzgodniona jako zmienne przy akceptacji przez Manchester City kwoty odstępnego za zawodnika. Obywatele dostali od Hiszpanów od razu 55 mln euro, a kolejne 10 mln w formie bonusów. Gdyby nowa umowa weszła w życiu, "The Citizens" otrzymaliby kolejne bonusy, co podniosłoby cenę transferu do ok. 73 mln euro. 

- Źródła zaznajomione ze sprawą - mówiące anonimowo, ponieważ nie miały pozwolenia na publiczny komentarz, podobnie jak kilka innych osób, z którymi konsultowano się przy okazji tego artykułu - podały, że dyrektor sportowy Barçy, Deco, wahał się z propozycją przedłużenia kontraktu Torresa właśnie z tego powodu - donosi dalej "The Athletic".

Letnie okienko transferowe to ostatnia okazja dla Barcelony, aby sprzedać zawodnika i zarobić na jego odejściu. W styczniu Hiszpan mógłby negocjować już z innymi drużynami, a za rok odejść na zasadzie wolnego transferu, co byłoby czarnym scenariuszem dla klubu.

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Dwaj piłkarze drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, jeden z nich odwrócony tyłem z widocznym nazwiskiem i numerem na koszulce, wokół zawodnicy przeciwnej drużyny oraz rozmyta publiczność na trybunach.
Ferran Torres i Robert LewandowskiOSCAR DEL POZOAFP
Grupa piłkarzy w koszulkach FC Barcelony stoi obok siebie, uśmiechają się i rozmawiają, tworząc radosną i przyjacielską atmosferę.
Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres i Alejandro BaldeUrbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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