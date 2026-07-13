Przed rozpoczęciem mistrzostw świata z pewnością mało który kibice FC Barcelony spodziewałby się, że w jednym okienku transferowym z klubem pożegnają się zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres. "Duma Katalonii" jeszcze nie sięgnęła po żadnego nominalnego środkowego napastnika w ramach wzmocnienia po Lewandowskim, a "El Tiburon" jest już jedną nogą poza Hiszpanią.

Kontrakt Hiszpana obowiązuje jeszcze przez jeden sezon i wydawać by się mogło, że mistrzowie La Liga dadzą sobie jeszcze czas na to, aby podpisać z nim kolejną umowę, jednak w świetle najnowszych wydarzeń wydaje się, że i tak by do tego nie doszło.

"The Athletic" dotarło bowiem do informacji o tym, jakie zapisy znajdują się w obecnej umowie Torresa. I kluczowy jest tutaj bonus, jaki miałby otrzymać Manchester City, z którego sprowadzony został zawodnik.

- Barcelona jest otwarta na sprzedaż Ferrana Torresa tego lata, ponieważ przedłużenie jego kontraktu wiązałoby się z koniecznością zapłaty Manchesterowi City kwoty rzędu 8 milionów euro - czytamy w artykule.

Kwota ta została uzgodniona jako zmienne przy akceptacji przez Manchester City kwoty odstępnego za zawodnika. Obywatele dostali od Hiszpanów od razu 55 mln euro, a kolejne 10 mln w formie bonusów. Gdyby nowa umowa weszła w życiu, "The Citizens" otrzymaliby kolejne bonusy, co podniosłoby cenę transferu do ok. 73 mln euro.

- Źródła zaznajomione ze sprawą - mówiące anonimowo, ponieważ nie miały pozwolenia na publiczny komentarz, podobnie jak kilka innych osób, z którymi konsultowano się przy okazji tego artykułu - podały, że dyrektor sportowy Barçy, Deco, wahał się z propozycją przedłużenia kontraktu Torresa właśnie z tego powodu - donosi dalej "The Athletic".

Letnie okienko transferowe to ostatnia okazja dla Barcelony, aby sprzedać zawodnika i zarobić na jego odejściu. W styczniu Hiszpan mógłby negocjować już z innymi drużynami, a za rok odejść na zasadzie wolnego transferu, co byłoby czarnym scenariuszem dla klubu.

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski OSCAR DEL POZO AFP

Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres i Alejandro Balde Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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