Szokujące fakty o kontrakcie wyszły dopiero teraz. FC Barcelona naprawdę się na to zgodziła
Kiedy Robert Lewandowski ogłaszał przed zakończeniem sezonu, że odejdzie z FC Barcelony, kibice "Dumy Katalonii"mogli się spodziewać, że jego miejsce zajmie Ferran Torres. Teraz jednak okazuje się, że Hiszpan może szybko odejść i właśnie "The Athletic" rzuciło nowe światło na jego umowę. Okazuje sie, że Barcelonie kompletnie nie opłaca się proponować mu kolejnego kontraktu, bowiem będą musieli słono za to zapłacić.
Przed rozpoczęciem mistrzostw świata z pewnością mało który kibice FC Barcelony spodziewałby się, że w jednym okienku transferowym z klubem pożegnają się zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres. "Duma Katalonii" jeszcze nie sięgnęła po żadnego nominalnego środkowego napastnika w ramach wzmocnienia po Lewandowskim, a "El Tiburon" jest już jedną nogą poza Hiszpanią.
Kontrakt Hiszpana obowiązuje jeszcze przez jeden sezon i wydawać by się mogło, że mistrzowie La Liga dadzą sobie jeszcze czas na to, aby podpisać z nim kolejną umowę, jednak w świetle najnowszych wydarzeń wydaje się, że i tak by do tego nie doszło.
"The Athletic" dotarło bowiem do informacji o tym, jakie zapisy znajdują się w obecnej umowie Torresa. I kluczowy jest tutaj bonus, jaki miałby otrzymać Manchester City, z którego sprowadzony został zawodnik.
- Barcelona jest otwarta na sprzedaż Ferrana Torresa tego lata, ponieważ przedłużenie jego kontraktu wiązałoby się z koniecznością zapłaty Manchesterowi City kwoty rzędu 8 milionów euro - czytamy w artykule.
Kwota ta została uzgodniona jako zmienne przy akceptacji przez Manchester City kwoty odstępnego za zawodnika. Obywatele dostali od Hiszpanów od razu 55 mln euro, a kolejne 10 mln w formie bonusów. Gdyby nowa umowa weszła w życiu, "The Citizens" otrzymaliby kolejne bonusy, co podniosłoby cenę transferu do ok. 73 mln euro.
- Źródła zaznajomione ze sprawą - mówiące anonimowo, ponieważ nie miały pozwolenia na publiczny komentarz, podobnie jak kilka innych osób, z którymi konsultowano się przy okazji tego artykułu - podały, że dyrektor sportowy Barçy, Deco, wahał się z propozycją przedłużenia kontraktu Torresa właśnie z tego powodu - donosi dalej "The Athletic".
Letnie okienko transferowe to ostatnia okazja dla Barcelony, aby sprzedać zawodnika i zarobić na jego odejściu. W styczniu Hiszpan mógłby negocjować już z innymi drużynami, a za rok odejść na zasadzie wolnego transferu, co byłoby czarnym scenariuszem dla klubu.