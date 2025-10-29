Ku niezadowoleniu Joana Laporty plan rozegrania meczu towarzyskiego z Villarrealem w USA zakończył się fiaskiem. La Liga ugięła się pod presją ze strony związków, a także głosów niezadowolenia płynących z niemal każdego z hiszpańskich klubów występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tym samym "Dumie Katalonii" koło nosa przeszły niemałe pieniądze.

FC Barcelona otrzymała kosmiczną ofertę. Poleci do Peru

Jak się okazuje, jeszcze nic straconego, a Laporta może jednak zrealizować swój plan, tyle że w innym miejscu, aniżeli Miami. "Mundo Deportivo" ujawniło, że w ostatnich dniach do biur Barcy wpłynęła szokująca wprost oferta.

"Blaugrana" otrzymała propozycję rozegrania meczu towarzyskiego w Peru. Dziennikarze nie ujawnili, kto miałby zostać jej rywalem, ale padła za to przybliżona data - grudzień 2025.

Jak podaje "MD" oferta jest z gatunku tych "nie do odrzucenia". Mowa o płatności rzędu 7-8 milionów euro. A dla Barcelony nawet taka kwota w obecnej sytuacji jest potężnym zastrzykiem gotówki.

Laporta przedstawił zawodnikom decyzję. Lewandowski i Szczęsny bez wyboru

Joan Laporta miał poniekąd postawić już zawodników i sztab szkoleniowy przed faktem dokonanym. Przekazał, że zamierza przyjąć ofertę, aby podratować nieco finanse. Wygląda zatem na to, że klamka już zapadła - piłkarze Barcy na czele z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim odjadą zimą ze stolicy Katalonii i przeniosą się do Peru.

Nie brakuje głosów, że taka decyzja zarządu może negatywnie odbić się na atmosferze w szatni. Hansi Flick uważa, że to właśnie częste wyjazdy na zgrupowania reprezentacji są przyczyną licznych problemów zdrowotnych w jego zespole. A teraz jeszcze klub narzuca mu wyjazd do Peru, który niewiele ma wspólnego ze spełnieniem jakichkolwiek celów sportowych.

