Szokująca oferta dla Barcelony, Szczęsny i Lewandowski wyjadą zimą? Klamka zapadła

Jakub Rzeźnicki

Wystarczył nieudany mecz z Realem Madryt, a kibice Barcelony znów mocno zatęsknili za Robertem Lewandowskim. Polak nie mógł wystąpić z powodu kontuzji, a jego konkurent - Ferran Torres zawiódł na całej linii. Niedługo po El Clasico głośno zrobiło się o możliwym wyjeździe Szczęsnego i "Lewego" i to już zimą. FC Barcelona jest w na tyle trudnej sytuacji finansowej, że z marszu przystała na szokującą ofertę, jaka pojawiła się w ostatnich dniach.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiMANAURE QUINTERO / AFP / Javier SORIANO / AFP / Eric Verhoeven/Soccrates/Getty ImagesAFP

Ku niezadowoleniu Joana Laporty plan rozegrania meczu towarzyskiego z Villarrealem w USA zakończył się fiaskiem. La Liga ugięła się pod presją ze strony związków, a także głosów niezadowolenia płynących z niemal każdego z hiszpańskich klubów występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tym samym "Dumie Katalonii" koło nosa przeszły niemałe pieniądze.

FC Barcelona otrzymała kosmiczną ofertę. Poleci do Peru

Jak się okazuje, jeszcze nic straconego, a Laporta może jednak zrealizować swój plan, tyle że w innym miejscu, aniżeli Miami. "Mundo Deportivo" ujawniło, że w ostatnich dniach do biur Barcy wpłynęła szokująca wprost oferta.

"Blaugrana" otrzymała propozycję rozegrania meczu towarzyskiego w Peru. Dziennikarze nie ujawnili, kto miałby zostać jej rywalem, ale padła za to przybliżona data - grudzień 2025.

Jak podaje "MD" oferta jest z gatunku tych "nie do odrzucenia". Mowa o płatności rzędu 7-8 milionów euro. A dla Barcelony nawet taka kwota w obecnej sytuacji jest potężnym zastrzykiem gotówki.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal
Robert Lewandowski

Bunt w Barcelonie, Yamal i Lewandowski w centrum uwagi. Flick i Laporta musieli interweniować

Jakub Rzeźnicki
    Laporta przedstawił zawodnikom decyzję. Lewandowski i Szczęsny bez wyboru

    Joan Laporta miał poniekąd postawić już zawodników i sztab szkoleniowy przed faktem dokonanym. Przekazał, że zamierza przyjąć ofertę, aby podratować nieco finanse. Wygląda zatem na to, że klamka już zapadła - piłkarze Barcy na czele z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim odjadą zimą ze stolicy Katalonii i przeniosą się do Peru.

    Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

    Nie brakuje głosów, że taka decyzja zarządu może negatywnie odbić się na atmosferze w szatni. Hansi Flick uważa, że to właśnie częste wyjazdy na zgrupowania reprezentacji są przyczyną licznych problemów zdrowotnych w jego zespole. A teraz jeszcze klub narzuca mu wyjazd do Peru, który niewiele ma wspólnego ze spełnieniem jakichkolwiek celów sportowych.

    Damian Krumplewski
    Puchar Polski

    Afera po meczu Pucharu Polski. Wrze ws. skandalu z udziałem sędziego

    Kacper Dąderewicz
    Bramkarz w pomarańczowym stroju sportowym trzyma piłkę podczas rozgrywanego meczu piłki nożnej, w tle wypełnione trybuny pełne kibiców.
    Wojciech SzczęsnyMutsu KawamoriNewspix.pl
    Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnący po murawie podczas meczu, na tle rozmytego stadionu i widocznych neonowych reklam.
    Robert LewandowskiBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl
    Grupa piłkarzy ubranych w niebiesko-fioletowe stroje z żółtymi elementami biegnie po murawie stadionu piłkarskiego, w tle widoczna czerwona brama sponsora Emirates oraz postacie w jasnych strojach stojące na linii bocznej.
    Piłkarze FC BarcelonaALBERTO GARDINAFP

