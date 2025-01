Szok ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. A jednak to prawda. Ogłoszono o 19:45

Teraz FC Barcelona plasuje się dopiero na trzecim miejscu. Przed meczem z Valencią traci aż 6 punktów do Atletico Madryt i aż 10 do Realu Madryt. Jeśli wygra z "Nietoperzami", jej strata do "Królewskich" wróci do stanu sprzed kolejki. Zmniejszy się natomiast strata do Atletico, które w ten weekend zremisowało 1:1 z Villarreal CF.