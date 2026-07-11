Szok w USA. Wielki zwrot. Wiadomość dotarła do Barcelony, jednak tam nie zagra

Anthony Gordon został już oficjalnie nowym piłkarzem Barcelony. Karim Adeyemie niebawem przejdzie tam z Borussii Dortmund. Wiele wskazuje jednak na to, że jeszcze jeden ważny piłkarz z linii ataku opuści Camp Nou.

W tamtym sezonie Robert Lewandowski rywalizował o miejsce w składzie z Ferranem Torresem. Wydawało się, że po odejściu Polaka Hiszpan wygodniej rozsiądzie się w fotelu o nazwie "wyjściowy skład Barcelony".

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W tym momencie taka perspektywa mocno się oddaliła. Media donoszą bowiem, że Ferran Torres nie może porozumieć się z Barceloną ws. nowego kontraktu. A ten aktualny kończy się już w 2027 roku.

Da Barcelony jest to więc ostatni moment, aby sprzedać Torresa i cokolwiek na tym zarobić. Alex Pintanel ze stacji RAC1 podaje, że Paris Saint-Germain prowadzi już rozmowy z piłkarzem. Kataloński Sport podaje, że FC Barcelona oczekuje za niego 50 milionów euro.

PSG natomiast byłoby gotowe zapłacić 45 milionów euro. Ta kwota obejmowałaby już zarówno kwotę stałą, jak i dodatki. Mistrzowie Francji chcą kupić Ferrana Torresa, aby uzupełnić lukę po odejściu Goncalo Ramosa do AC Milan.

Paris Saint-Germain nie jest jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem Ferrana Torresa. FC Barcelona również chce podjąć jeszcze jedną próbę przedłużenia z nim umowy. Negocjacje "pełną parą" ruszą po mundialu. Hiszpania w półfinale mistrzostw świata zagra z Francją.

Ferran Torres w barwach FC Barcelona rozegrał 207 meczów. Zdobył w nich 65 goli i zanotował 23 asysty.

Z Dumą Katalonii Torres zdobył też siedem trofeów: trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary oraz jeden Copa del Rey. Jako zawodnik FC Barcelona został też mistrzem Europy w reprezentacji.

Ferran Torres Francisco Macia AFP

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