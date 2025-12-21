Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sześć goli w meczu Barcelony. Dublet Lewandowskiego, a później dramat gwiazdy

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

To było niesamowite widowisko. W meczu pomiędzy Villarreal, a FC Barceloną padło aż sześć goli. "Duma Katalonii" ostatecznie triumfowała. Jednym z bohaterów był Robert Lewandowski, choć zmarnował rzut karny. Wtedy też zaczął się bramkarski problem zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Piłkarze dwóch drużyn piłkarskich zgromadzeni wokół leżącego na murawie zawodnika, sędzia oraz kilku zawodników unoszą ręce, na trybunach widoczna flaga Villarreal CF.
Tak wyglądał ostatni mecz Villarreal - Barcelona. Paskudnej kontuzji doznał Marc-Andre ter StegenJOSE JORDANAFP

Mecze pomiędzy Villarrealem, a FC Barceloną bardzo często obfitują w wielkie emocje. Nie inaczej było 22 września 2024 roku, czyli w ostatnim starciu tych zespołów, które odbyło się na stadionie La Cerámica w Villarreal.

Niesamowity mecz Villarreal - FC Barcelona

"Zwroty akcji, wielkie emocje, piękne bramki, dramat gwiazdy - wszystkie te elementy posiadał hit La Liga w postaci rywalizacji Villarrealu z Barceloną. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 5:1, a dubletem popisał się Robert Lewandowski. Polak mógł skończyć mecz z hattrickiem, ale pomylił się z rzutu karnego. Cieniem na ważnym zwycięstwie kładzie się jednak dramat Marca-Andre ter Stegena. Kapitan Barcy boisko opuszczał na noszach, a pierwsze prognozy są fatalne" - pisał na łamach Interii Jakub Rzeźnicki.

Początek spotkania był bardzo nerwowy, ale Robert Lewandowski wyprowadził gości na prowadzenie. Polak zresztą był bardzo bojowo nastawiony i w 35. minucie miał na swoim koncie dublet.

Fatalna kontuzja ter Stegena. Wtedy pojawił się pomysł zatrudnienia Szczęsnego

Gospodarze jeszcze przed przerwą strzelili kontaktowego gola, a później doszło do dramatycznych scen z udziałem Marc-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz opuścił boisko na noszach, a później okazało się, że zerwał więzadła. To właśnie wtedy pojawił się pomysł, że FC Barcelona mogłaby przywrócić z emerytury Wojciecha Szczęsnego, co ostatecznie stało się faktem kilkanaście dni później.

Po zmianie stron podopieczni Hansiego Flicka poszli za ciosem. Na listę strzelców wpisali się Pablo Torre i dwukrotnie Raphinia. Lewandowski z kolei mógł ustrzelić hat-tricka, ale w 66. minucie pomylił się z rzutu karnego.

Jak będzie tym razem? Mecz Villarreal - FC Barcelona zaplanowano na niedzielę (21 grudnia). Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal (FC Barcelona)
La Liga

Villarreal - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO]Eleven Sports
Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnie
Barcelona wygrała w lutym wszystkie cztery mecze ligowe. Robert Lewandowski wpisał się na listę strzelców trzykrotnieAFP
Dwa portrety mężczyzn z krótkimi, zaczesanymi na bok włosami, po lewej bramkarz w zielonym stroju sportowym z rękawicami na boisku, po prawej mężczyzna w ciemnej kurtce, patrzący w bok.
Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter StegenAlexandre Martins / Alexandre Martins / DPPI via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski AFP

