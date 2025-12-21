Mecze pomiędzy Villarrealem, a FC Barceloną bardzo często obfitują w wielkie emocje. Nie inaczej było 22 września 2024 roku, czyli w ostatnim starciu tych zespołów, które odbyło się na stadionie La Cerámica w Villarreal.

Niesamowity mecz Villarreal - FC Barcelona

"Zwroty akcji, wielkie emocje, piękne bramki, dramat gwiazdy - wszystkie te elementy posiadał hit La Liga w postaci rywalizacji Villarrealu z Barceloną. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 5:1, a dubletem popisał się Robert Lewandowski. Polak mógł skończyć mecz z hattrickiem, ale pomylił się z rzutu karnego. Cieniem na ważnym zwycięstwie kładzie się jednak dramat Marca-Andre ter Stegena. Kapitan Barcy boisko opuszczał na noszach, a pierwsze prognozy są fatalne" - pisał na łamach Interii Jakub Rzeźnicki.

Początek spotkania był bardzo nerwowy, ale Robert Lewandowski wyprowadził gości na prowadzenie. Polak zresztą był bardzo bojowo nastawiony i w 35. minucie miał na swoim koncie dublet.

Fatalna kontuzja ter Stegena. Wtedy pojawił się pomysł zatrudnienia Szczęsnego

Gospodarze jeszcze przed przerwą strzelili kontaktowego gola, a później doszło do dramatycznych scen z udziałem Marc-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz opuścił boisko na noszach, a później okazało się, że zerwał więzadła. To właśnie wtedy pojawił się pomysł, że FC Barcelona mogłaby przywrócić z emerytury Wojciecha Szczęsnego, co ostatecznie stało się faktem kilkanaście dni później.

Po zmianie stron podopieczni Hansiego Flicka poszli za ciosem. Na listę strzelców wpisali się Pablo Torre i dwukrotnie Raphinia. Lewandowski z kolei mógł ustrzelić hat-tricka, ale w 66. minucie pomylił się z rzutu karnego.

Jak będzie tym razem? Mecz Villarreal - FC Barcelona zaplanowano na niedzielę (21 grudnia). Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

