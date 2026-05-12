Gorące popołudnie w Hiszpanii. Tamtejsi dziennikarze w napięciu oczekiwali na zwołaną nagle konferencję prasową Florentino Pereza. Pojawiły się nawet sensacyjne plotki, że szef Królewskich może być na tyle wściekły na fatalny sezon madryckiego klubu, iż poda się do dymisji.

Nic takiego nie miało jednak miejsca. Już na początku swojego wystąpienia Perez podkreślił, że nie będzie mówił o złych wynikach drużyny. Real po przegranym 0:2 El Clasico stracił nawet matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii, a z Ligi Mistrzów opadł na etapie ćwierćfinału.

Perez w ogóle jednak o tym nie mówił, a po raz kolejny skupił się na korupcyjnej aferze Negreiry, która przed laty zszokowała piłkarski świat. W swoim wystąpieniu szef Realu Madryt zarzucał, że sprawa nadal nie jest dobrze wyjaśniona, a jego klub przygotowuje raport do UEFA.

Szokujące słowa szefa Realu pod adresem Barcelony. Jest reakcja rywala

Nie zabrakło także mocnych zarzutów pod adresem Barcelony, czyli największego rywala "Królewskich". Nagle Florentino Perez powiedział:

- Członkowie Realu Madryt są ze mną w walce z Negreirą i innymi. Nie zawsze cierpi Real Madryt; cierpią też inne drużyny. Barça zawsze na tym korzysta. Zobaczymy, czy UEFA zaangażuje się w tę sprawę, bo na pewno to zrobi. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie przyszedłem tu po to, żeby sędziowie bogacili się na pieniądzach Barcelony - wypalił szef Realu, cytowany przez serwis barcainfo na profilu X.

- Jestem tu już nie wiem od ilu sezonów i zdobyłem tylko siedem tytułów Ligi Mistrzów i siedem mistrzostw Hiszpanii choć mogłem zdobyć 14, bo mi je odebrali. Nakręciliśmy filmik o 18 punktach, które nam odebrano w tym sezonie - kontynuował.

Na reakcję Barcelony po tych mocno kontrowersyjnych słowach nie trzeba było długo czekać. Na swojej stronie internetowej klub opublikował oświadczenie, w którym czytamy:

"W związku z konferencją prasową prezesa Realu Madryt, Florentino Pereza, informujemy, że nasz dział prawny uważnie analizuje jego oświadczenie i oskarżenia. Oceniana jest możliwość podjęcia kolejnych kroków. W odpowiednim momencie poinformujemy o podjętych decyzjach" - brzmi komunikat mistrza Hiszpanii.

Florentino Perez, prezes Realu Madryt AFP

Joan Laporta, 14.01.2025 r. AFP7 vía Europa Press East News

Piłkarze FC Barcelona GONGORA AFP

Casper Ruud - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport