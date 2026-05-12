Szef Realu zaatakował Barcelonę. Jest reakcja. "Dział prawny analizuje"

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Niektórzy spodziewali się, że ogłosi swoją dymisję, ale wtorkowa, nagła konferencja prasowa Florentino Pereza dotyczyła zupełnie innego tematu. Szef Realu Madryt po raz kolejny wrócił do słynnej korupcyjnej afery Negreiry i zaatakował Barcelonę. Nowy-stary mistrz Hiszpanii nie przeszedł obojętnie obok tych słów i błyskawicznie opublikował oświadczenie na swojej stronie internetowej.

Florentino Perez w garniturze i okularach, gestykuluje ręką i mówi na jasnym tle.
Florentino PerezAFP7Getty Images

Gorące popołudnie w Hiszpanii. Tamtejsi dziennikarze w napięciu oczekiwali na zwołaną nagle konferencję prasową Florentino Pereza. Pojawiły się nawet sensacyjne plotki, że szef Królewskich może być na tyle wściekły na fatalny sezon madryckiego klubu, iż poda się do dymisji.

Nic takiego nie miało jednak miejsca. Już na początku swojego wystąpienia Perez podkreślił, że nie będzie mówił o złych wynikach drużyny. Real po przegranym 0:2 El Clasico stracił nawet matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii, a z Ligi Mistrzów opadł na etapie ćwierćfinału.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Mieli proponować mu fortunę, znów zagrałby z Polakiem

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Perez w ogóle jednak o tym nie mówił, a po raz kolejny skupił się na korupcyjnej aferze Negreiry, która przed laty zszokowała piłkarski świat. W swoim wystąpieniu szef Realu Madryt zarzucał, że sprawa nadal nie jest dobrze wyjaśniona, a jego klub przygotowuje raport do UEFA.

Szokujące słowa szefa Realu pod adresem Barcelony. Jest reakcja rywala

Nie zabrakło także mocnych zarzutów pod adresem Barcelony, czyli największego rywala "Królewskich". Nagle Florentino Perez powiedział:

- Członkowie Realu Madryt są ze mną w walce z Negreirą i innymi. Nie zawsze cierpi Real Madryt; cierpią też inne drużyny. Barça zawsze na tym korzysta. Zobaczymy, czy UEFA zaangażuje się w tę sprawę, bo na pewno to zrobi. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie przyszedłem tu po to, żeby sędziowie bogacili się na pieniądzach Barcelony - wypalił szef Realu, cytowany przez serwis barcainfo na profilu X.

- Jestem tu już nie wiem od ilu sezonów i zdobyłem tylko siedem tytułów Ligi Mistrzów i siedem mistrzostw Hiszpanii choć mogłem zdobyć 14, bo mi je odebrali. Nakręciliśmy filmik o 18 punktach, które nam odebrano w tym sezonie - kontynuował.

Na reakcję Barcelony po tych mocno kontrowersyjnych słowach nie trzeba było długo czekać. Na swojej stronie internetowej klub opublikował oświadczenie, w którym czytamy:

"W związku z konferencją prasową prezesa Realu Madryt, Florentino Pereza, informujemy, że nasz dział prawny uważnie analizuje jego oświadczenie i oskarżenia. Oceniana jest możliwość podjęcia kolejnych kroków. W odpowiednim momencie poinformujemy o podjętych decyzjach" - brzmi komunikat mistrza Hiszpanii.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Mieli proponować mu fortunę, znów zagrałby z Polakiem

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Florentino Perez, prezes Realu Madryt
Florentino Perez, prezes Realu MadrytAFP
Mężczyzna w garniturze z szaro-siwych włosach przemawia na konferencji prasowej, gestykulując dłonią przy mównicy na tle ściany z logotypami sponsorów i klubu sportowego.
Joan Laporta, 14.01.2025 r.AFP7 vía Europa PressEast News
Grupa piłkarzy drużyny FC Barcelona ubranych w niebiesko-bordowe stroje świętuje wspólnie zdobycie gola na tle pełnych trybun stadionu. W tle widoczni są zawodnicy drużyny przeciwnej oraz sędzia.
Piłkarze FC BarcelonaGONGORAAFP
Casper Ruud - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja