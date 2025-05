Spotkania FC Barcelony i Realu Madryt w tym sezonie przechodzą wszelkie oczekiwania kibiców, którzy co mecz oglądają prawdziwy thriller okraszony wieloma bramkami. Ostatecznie wszystkie mecze wygrała ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego i nie inaczej było w ostatnim spotkaniu, chociaż to Real zaczął z wysokiego c.

Szczęsny puścił dymka na środku boiska po El Clasico. Nie kryje się już z tym

Od kiedy Szczęsny przyszedł do Barcelony, żarty na temat nałogu Polaka stały się już codziennością i nawet jego koledzy z drużyny, a nawet trener Flick nie kryją przed opinią publiczną tego, co robi na co dzień Szczęsny. Teraz jednak Polak postanowił zrobić to tak otwarcie, siedząc na samym środku murawy stadionu na Mountjuic.