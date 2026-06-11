Szczęsny znowu brutalnie szczery. "Każdy trening coraz większym cierpieniem"

Wojciech Szczęsny trafił do FC Barcelona już w trakcie sezonu 2024/2025 w związku z poważną kontuzją Marca-Andre ter Stegena i włodarze "Dumy Katalonii" z pewnością ani przez moment nie żałowali, że postawili wówczas na ściągniecie już praktycznie piłkarskiego emeryta.

"Tek" w ciągu paru miesięcy przeszedł z pozycji rezerwowego bramkarza do "jedynki", wielokrotnie ratując "Barcę" z opałów, a z czasem z wielkim spokojem i pełnym profesjonalizmem powrócił do roli zmiennika, gdy w klubie zameldował się Joan Garcia.

Niebawem golkiper wejdzie w kolejny, prawdopodobnie ostatni już sezon współpracy z FCB - i tutaj w sposób szczególny rezonują jego słowa, jakie padły ze strony "Szczeny" w rozmowie z Jackiem Kurowskim w programie TVP Sport "Oko w oko".

Wojciech Szczęsny wprost o przemijaniu. Mocne słowa, to traktuje jak wyzwanie

Dziennikarz zapytał m.in. o to, z czym futbolista lepiej sobie radzi - z przemijaniem w życiu prywatnym, czy może zawodowym. Szczęsny wówczas nawet przez moment nie wahał się w kwestii odpowiedzi.

"Powiedziałbym, że przemijanie w życiu [prywatnym] jest nawet takim miłym doświadczeniem, a w życiu zawodowym... Nie ukrywam, że każdy trening jest dla mnie coraz większym cierpieniem" - stwierdził.

"To znaczy dużo więcej mnie kosztuje - i energii takiej mentalnej, żeby rano wstać i ciało też bardziej to czuje, ale traktuję to jako takie wyzwanie, by jakkolwiek nie było ciężko, to jednak wstać, pojechać na ten trening, dać z siebie wszystko. Wtedy masz takie uczucie po treningu: ja jeszcze potrafię" - skwitował.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP