W skrócie Wojciech Szczęsny od dłuższego czasu nie występuje w składzie Barcelony i pojawiają się spekulacje na temat jego przyszłości w klubie.

Podczas meczu z Getafe Szczęsny opuścił ławkę rezerwowych, co wywołało reakcję Hansiego Flicka, który odesłał go na miejsce.

Nagranie z tej sytuacji wzbudziło różne komentarze w mediach społecznościowych – część kibiców rozbawiło, inni uznali je za niewłaściwe.

Odkąd Joan Garcia dołączył do Barcelony jasne stało się , że to on będzie miał monopol na grę jako "jedynka". Kibice mimo wszystko spodziewali się, że Wojciecha Szczęsnego zobaczą chociaz przy okazji rozgrywek krajowego pucharu. Tymczasem Polak uzbierał łącznie 10 występów w La Liga i Lidze Mistrzów, co było wyłącznie pokłosiem kontuzji jego konkurenta.

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu, a w Barcelonie coraz częściej i głośniej mówi się o tym, że "Azulgrana" może rozważyć rozwiązanie kontraktu z "Tekiem" za porozumieniem stron. Intencją części zarządu jest sprowadzenie nowego rezerwowego bramkarza, który mógłby konkurować z Garcią.

Zachowanie Szczęsnego rozeźliło Hansiego Flicka. Tak "ukarał" Polaka

Zbiegło się to w czasie z małym wybrykiem Szczęsnego, który został nagłośniony za sprawą nagrania w mediach społeczościowych.

Polak słynie w stolicy Katalonii z wesołego usposobienia i zamiłowania do żartów i psikusów. Trudno się dziwić, że skoro spędza tyle czasu na ławce, to stara się urozmaicać go sobie, strojąc sobie lekkie żarty z kolegów. A to w kogoś czymś rzuci, a to zaczepi.

W trakcie rywalizacji z Getafe podczas jednej z akcji Szczęsny opuścił ławkę rezerwowych i pojawił się przy linii bocznej, tuż obok trenera. Jego żywa gestykulacja, w połączeniu z uśmiechem na ustach wywołała irytację ze strony Flicka.

Na nagraniu trener FC Barcelona wyglądał wręcz na wściekłego. Upomniał Szczęsnego i nakazał mu natychmiastowy powrót na swoje miejsce. Kara w tym wypadku, podobnie jak "przewinienie" - była łagodna.

Nagranie ze Szczęsnym wywołało poruszenie. Kibice nie mogli się powstrzymać

Nagranie wywołało spore poruszenie w mediach społecznościowych. Część kibiców rozbawiło zachowanie "Teka". Inni krytycznie odnosili się do niego, wskazując, że tak doświadczonemu graczowi jednak ono nie przystoi.

On jest jak ojciec gromadki dzieciaków; Kocham Teka i to, jaki ma wpływ na szatnię, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego doświadczenie i rolę jednego z liderów; Najbardziej wyczilowana osoba w kadrze Barcy

FC Barcelona po wygranej 2:0 nad Getafe jest już tylko o krok od obrony mistrzostwa Hiszpanii. Real Madryt zremisował tylko w tej kolejce z Realem Betis, wobec czego jego strata do lidera wynosi już 11 punktów.

