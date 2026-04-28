Szczęsny znów to zrobił, Hansi Flick nie był zadowolony. Tak potraktował Polaka

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Od wielu tygodni Wojciech Szczęsny nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych w Barcelonie. Im bliżej końca sezonu, tym nabierają na sile plotki i spekulacje dotyczące jego przyszłości w stolicy Katalonii. Mówi się, że "Blaugrana" może rozwiązać z nim kontrakt. Zbiegło się to w czasie z wybrykiem Polaka, na który ostro zareagował Hansi Flick. Na nagraniu widać, jak potraktował golkipera.

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick

  • Wojciech Szczęsny od dłuższego czasu nie występuje w składzie Barcelony i pojawiają się spekulacje na temat jego przyszłości w klubie.
  • Podczas meczu z Getafe Szczęsny opuścił ławkę rezerwowych, co wywołało reakcję Hansiego Flicka, który odesłał go na miejsce.
  • Nagranie z tej sytuacji wzbudziło różne komentarze w mediach społecznościowych – część kibiców rozbawiło, inni uznali je za niewłaściwe.
Odkąd Joan Garcia dołączył do Barcelony jasne stało się , że to on będzie miał monopol na grę jako "jedynka". Kibice mimo wszystko spodziewali się, że Wojciecha Szczęsnego zobaczą chociaz przy okazji rozgrywek krajowego pucharu. Tymczasem Polak uzbierał łącznie 10 występów w La Liga i Lidze Mistrzów, co było wyłącznie pokłosiem kontuzji jego konkurenta.

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu, a w Barcelonie coraz częściej i głośniej mówi się o tym, że "Azulgrana" może rozważyć rozwiązanie kontraktu z "Tekiem" za porozumieniem stron. Intencją części zarządu jest sprowadzenie nowego rezerwowego bramkarza, który mógłby konkurować z Garcią.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Już po rozmowach. Lewandowski gotowy na transfer. Hiszpanie ujawniają

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

Zachowanie Szczęsnego rozeźliło Hansiego Flicka. Tak "ukarał" Polaka

Zbiegło się to w czasie z małym wybrykiem Szczęsnego, który został nagłośniony za sprawą nagrania w mediach społeczościowych.

Polak słynie w stolicy Katalonii z wesołego usposobienia i zamiłowania do żartów i psikusów. Trudno się dziwić, że skoro spędza tyle czasu na ławce, to stara się urozmaicać go sobie, strojąc sobie lekkie żarty z kolegów. A to w kogoś czymś rzuci, a to zaczepi.

Lewandowski i Szczęsny w centrum uwagi, głośno o Polakach w Hiszpanii. Decyzja wisi w powietrzu

W trakcie rywalizacji z Getafe podczas jednej z akcji Szczęsny opuścił ławkę rezerwowych i pojawił się przy linii bocznej, tuż obok trenera. Jego żywa gestykulacja, w połączeniu z uśmiechem na ustach wywołała irytację ze strony Flicka.

Na nagraniu trener FC Barcelona wyglądał wręcz na wściekłego. Upomniał Szczęsnego i nakazał mu natychmiastowy powrót na swoje miejsce. Kara w tym wypadku, podobnie jak "przewinienie" - była łagodna.

Nagranie ze Szczęsnym wywołało poruszenie. Kibice nie mogli się powstrzymać

Nagranie wywołało spore poruszenie w mediach społecznościowych. Część kibiców rozbawiło zachowanie "Teka". Inni krytycznie odnosili się do niego, wskazując, że tak doświadczonemu graczowi jednak ono nie przystoi.

On jest jak ojciec gromadki dzieciaków; Kocham Teka i to, jaki ma wpływ na szatnię, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego doświadczenie i rolę jednego z liderów; Najbardziej wyczilowana osoba w kadrze Barcy
śmiali się kibice w komentarzach.

"Powiedział im, że chce odejść". Klub wybrany. Ważne wieści ws. Lewandowskiego

FC Barcelona po wygranej 2:0 nad Getafe jest już tylko o krok od obrony mistrzostwa Hiszpanii. Real Madryt zremisował tylko w tej kolejce z Realem Betis, wobec czego jego strata do lidera wynosi już 11 punktów.

Zobacz również:

Lamine Yamal
La Liga

Przyszłość Yamala zagrożona, sam przekazał fatalną wiadomość. Obawy nie tylko w Barcelonie

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
bramkarz w pomarańczowym stroju z rękawicami stoi przed bramką na tle siatki i tłumu kibiców na stadionie piłkarskim
Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLEAFP
trener w ciemnym swetrze i spodniach stoi przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle sędziowie, pracownicy techniczni oraz kibice na trybunach
Hansi FlickAlberto GardinAFP
Bramkarz w zielonym stroju z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora Spotify stoi obok słupka bramki na tle rozmytej publiczności stadionu, trzymając rękawice bramkarskie.
Wojciech SzczęsnyDAISUKE NakashimaEast News
Flick o VAR i kontuzjach: to mnie martwi najbardziej [WIDEO]© 2026 Associated Press - zdjęcia

