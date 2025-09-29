Choć Wojciech Szczęsny wyznał, że w obliczu kontuzji Joana Garcii trudno jest mu się w pełni cieszyć z powrotu na boisko, to z występu swojego oraz drużyny w meczu z Realem Sociedad Polak może być zadowolony. Czystego konta zachować się, co prawda, nie udało, ale ma to drugorzędne znaczenie w momencie, gdy drużyna zdobyła trzy punkty, które zapewniły jej pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

Katalończycy uwielbiają Wojciecha Szczęsnego. Znakomita passa Polaka trwa w najlepsze

Mecz z Realem Sociedad się zakończył, a w hiszpańskiej prasie od razu zrobiło się głośno wokół Wojciecha Szczęsnego. Było to bowiem kolejne spotkanie z Wojciechem Szczęsnym w składzie, w którym Barca nie poznała smaku porażki na hiszpańskim podwórku. Taka sytuacja do tej pory nie miała miejsca.

- Zwycięstwem nad Realem Sociedad Szczęsny podtrzymał swoją spektakularną passę w rozgrywkach ligowych. Od czasu debiutu, 26 stycznia tego roku w meczu z Valencią (7-1), Polak nie zaznał jeszcze porażki - przypomina Christian Blasco dziennika "Sport".

- W sumie w 16 meczach (z Polakiem w bramce - przyp. red.) Barca odniosła 15 zwycięstw i zanotowała 1 remis (z Betisem, w 30. kolejce poprzedniego sezonu). Te spektakularne wyniki mają swoją kontynuację w Pucharze Króla (cztery zwycięstwa i jeden remis) oraz w Superpucharze Hiszpanii (dwa zwycięstwa) - dodał dziennikarz.

Wojciech Szczęsny w Barcelonie przegrał jedynie mecze Ligi Mistrzów. Były to wyjazdowe spotkania z Borussią Dortmund oraz z Interem Mediolan - ta druga porażka ostatecznie przyczyniła się do odpadnięcia "Dumy Katalonii" z Ligi Mistrzów na etapie półfinałów.

W tym samym artykule Blasco ocenił, że Wojciech Szczęsny znowu dał po sobie poznać typowy dla niego spokój. Polak podejmował na boisku same dobre decyzje, a przy bramce na 0:1 Alvaro Odriozoli nie miał żadnych szans.

Najpoważniejsze sprawdziany jednak dopiero przed Polakiem. Wszystko wskazuje bowiem na to, że to właśnie w ciągu nadchodzącego miesiąca zmierzy się w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oraz w LaLiga z Realem Madryt na Santiago Bernabeu.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny Jonathan Moscrop East News

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP