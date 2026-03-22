Szczęsny zastąpiony w Barcelonie? Sensacyjne nazwisko, klub już działa

Wraz z przybyciem Joana Garcii do FC Barcelona latem ubiegłego roku sytuacja dotycząca hierarchii bramkarzy w "Dumie Katalonii" ostatecznie się wyklarowała - to właśnie były gracz Espanyolu został "jedynką", a pewniakiem w roli jego następcy stał się Wojciech Szczęsny. Inaki Pena oraz Marc-Andre ter Stegen tymczasem udali się na wypożyczenia.

Nie można przy tym wykluczyć, że już naprawdę niebawem w "Barcy" pojawi się jeszcze jeden golkiper, który w - raczej bliższej niż dalszej perspektywie - przejąłby rolę dublera Garcii od "Teka". O sprawie napisali szerzej dziennikarze "Sporto" Carlos Monfort oraz Tomas Andreu.

Alex Remiro zamiast Wojciecha Szczęsnego? Barcelona myśli o nowym zastępcy Joana Garcii

Według ich informacji dyrektor sportowy FCB, Deco, miał się skontaktować już bezpośrednio z otoczeniem... Alexa Remiro, a więc podstawowego bramkarza Realu Sociedad. Futbolista był już od pewnego czasu na radarach "Blaugrany", natomiast kwota odstępnego za niego, wynosząca zawrotne 70 mln euro, skutecznie wiązała ręce zarządowi ekipy z Camp Nou.

Niebawem sytuacja jednak może ulec zmianie, bo przed Remiro początek ostatniego roku umowy z "Txuri-Urdin", więc zespół z Kraju Basków może zdecydować się na pewne obniżenie swych oczekiwań, by uniknąć sytuacji w której zawodnik latem 2027 r. stałby się wolnym agentem. "Barca" tymczasem najwyraźniej też wolałaby nie czekać na ruch aż do momentu, w którym wygaśnie umowa Szczęsnego, co stanie się właśnie po sezonie 26.

Szybki powrót Garcii po kontuzji. To on ma wystąpić w meczu z Rayo

Na razie jednak "Szczena" niezmiennie zasiada na ławce rezerwowych FCB i kiedy trzeba - tak jak w niedawnym spotkaniu Barcelony z Newcastle United w Lidze Mistrzów - wchodzi śmiało do akcji na murawie.

Wygląda przy tym na to, że mimo ostatniego urazu Garcii to właśnie on rozpocznie w wyjściowej jedenastce niedzielny mecz z Rayo Vallecano - pierwszy gwizdek wybrzmi tu o godz. 14.00.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

