Szczęsny zaskakuje ws. swojej przyszłości. Wielka zmiana możliwa. Właśnie ujawnił
Wojciech Szczęsny już szykuje się do przedsezonowych sparingów, które FC Barcelona rozegra w Wielkiej Brytanii. Polski bramkarz znalazł czas na rozmowę z mediami. Odpowiedział w niej na pochwały od Hansiego Flicka, ujawnił, jakie są jego ambicje na nadchodzący sezon i wypowiedział się ws. swojej przyszłości. - Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon - tą wypowiedzią zaskoczył chyba najbardziej.
Wojciech Szczęsny porozmawiał z mediami przed pierwszymi meczami pretemporady, czyli okresu przygotowawczego do sezonu 2026/27. Wypowiedzi polskiego bramkarze Barcelony pojawiły się na katalońskim portalu Sport.
Najpierw Wojciech Szczęsny opowiedział o ambicjach drużyny na kolejny sezon. Dla niektórych może być to spore zaskoczenie. Większość ludzi ze świata piłki uważa jednak, że wygranie ligi krajowej, szczególnie czołowej, jest ważniejsze niż triumf w Lidze Mistrzów. Polak należy właśnie do tej grupy.
- Kiedy grasz dla Barcelony, zaczynasz sezon z marzeniem o zdobyciu wszystkich trofeów, o które walczysz. W ubiegłym roku wygraliśmy dwa, a w tym naszym celem jest zdobyć jeszcze więcej - mówił Szczęsny.
- Nie sądzę, żeby Liga Mistrzów była najważniejsza. Zawsze najpierw myślę o La Lidze, ponieważ to rozgrywki, w których rozgrywasz najwięcej meczów i które zmuszają cię do utrzymywania najwyższego poziomu przez cały sezon. Jest wiele drużyn, które mogą wygrać Ligę Mistrzów, a my jesteśmy jedną z nich - skomentował Polak.
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Tajemnicza wypowiedź ws. przyszłości, odpowiedź na pochwały od Flicka i żart po odejściu Lewego. Szczęsny znowu błyszczy w mediach
Później Polak zabrał głos ws. swojej przyszłości. Co ciekawe, Szczęsny nie przesądza tego, że lada moment rozpocznie się jego ostatni sezon w karierze.
- Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon. Nie planuje, bo myślałem, że już zakończę karierę. Flick odegrał kluczową rolę w tym, że nadal gram - wyznał.
- Nie stawiam sobie osobistych celów. Jestem częścią zespołu i robię to, co jest najlepsze dla drużyny. Jestem najstarszym zawodnikiem i mam największe doświadczenie. Staram się pomagać młodszym zarówno na boisku, jak i poza nim - zapewnił.
Pod koniec rozmowy Wojciech Szczęsny odniósł się do słów Hansiego Flicka, który powiedział, że Polak jest bardzo ważną postacią w szatni jego zesołu.
- Naprawdę to powiedział? O to musicie zapytać jego. Ja po prostu staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę i pomagać kolegom z drużyny - odpowiedział popularny "El Fumador".
I z poczuciem humoru odniósł się do pożegnania z Robertem Lewandowskim, który gra już w Chicago Fire.
- Teraz mam więcej czasu, żeby mówić po hiszpańsku, bo nie muszę już rozmawiać z Robertem po polsku. To może być pewna zaleta - zaśmiał się na koniec Szczęsny.