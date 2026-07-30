Wojciech Szczęsny porozmawiał z mediami przed pierwszymi meczami pretemporady, czyli okresu przygotowawczego do sezonu 2026/27. Wypowiedzi polskiego bramkarze Barcelony pojawiły się na katalońskim portalu Sport.

Najpierw Wojciech Szczęsny opowiedział o ambicjach drużyny na kolejny sezon. Dla niektórych może być to spore zaskoczenie. Większość ludzi ze świata piłki uważa jednak, że wygranie ligi krajowej, szczególnie czołowej, jest ważniejsze niż triumf w Lidze Mistrzów. Polak należy właśnie do tej grupy.

- Kiedy grasz dla Barcelony, zaczynasz sezon z marzeniem o zdobyciu wszystkich trofeów, o które walczysz. W ubiegłym roku wygraliśmy dwa, a w tym naszym celem jest zdobyć jeszcze więcej - mówił Szczęsny.

- Nie sądzę, żeby Liga Mistrzów była najważniejsza. Zawsze najpierw myślę o La Lidze, ponieważ to rozgrywki, w których rozgrywasz najwięcej meczów i które zmuszają cię do utrzymywania najwyższego poziomu przez cały sezon. Jest wiele drużyn, które mogą wygrać Ligę Mistrzów, a my jesteśmy jedną z nich - skomentował Polak.

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Później Polak zabrał głos ws. swojej przyszłości. Co ciekawe, Szczęsny nie przesądza tego, że lada moment rozpocznie się jego ostatni sezon w karierze.

- Nie wiem, czy to będzie mój ostatni sezon. Nie planuje, bo myślałem, że już zakończę karierę. Flick odegrał kluczową rolę w tym, że nadal gram - wyznał.

- Nie stawiam sobie osobistych celów. Jestem częścią zespołu i robię to, co jest najlepsze dla drużyny. Jestem najstarszym zawodnikiem i mam największe doświadczenie. Staram się pomagać młodszym zarówno na boisku, jak i poza nim - zapewnił.

Pod koniec rozmowy Wojciech Szczęsny odniósł się do słów Hansiego Flicka, który powiedział, że Polak jest bardzo ważną postacią w szatni jego zesołu.

- Naprawdę to powiedział? O to musicie zapytać jego. Ja po prostu staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę i pomagać kolegom z drużyny - odpowiedział popularny "El Fumador".

I z poczuciem humoru odniósł się do pożegnania z Robertem Lewandowskim, który gra już w Chicago Fire.

- Teraz mam więcej czasu, żeby mówić po hiszpańsku, bo nie muszę już rozmawiać z Robertem po polsku. To może być pewna zaleta - zaśmiał się na koniec Szczęsny.

Wojciech Szczęsny AFP

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON East News

Wojciech Szczęsny GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP East News





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