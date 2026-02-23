Odkąd Joan Garcia wrócił do pełni zdrowia, Wojciech Szczęsny został odsunięty przez Hansiego Flicka od podstawowego składu Barcelony i jest niemal "przykuty" do ławki rezerwowych. Ostatnie spotkanie w bordowo-granatowych barwach rozegrał 9 listopada ubiegłego roku.

Szczęsny na marginesie w Barcelonie. Tak potraktowali go kibice

Ku zaskoczeniu kibiców "Tek" nie dostał szansy nawet w rozgrywkach Pucharu Króla, gdzie w 1/16 przeciwko Guadalajarze zagrał Marc-Andre ter Stegen, a później już między słupki wskoczył Garcia. Mimo to Szczęsny nie buntuje się, ani nie odczuwa frustracji. Sam wielokrotnie podkreślał, że nie przeszkadza mu rola rezerwowego i czuje satysfakcję, mogąc pomagać młodszym kolegom z drużyny.

35-latek spędził na ławce także niedzielne spotkanie z Levante, wygrane przez "Dumę Katalonii" 3:0. Po meczu pojawił się jednak na murawie Camp Nou w celu odbycia krótkiego treningu. A tam czekali na niego kibice z Polski.

Dziennik "SPORT" udostępnił nagranie, na którym słychać, jak sympatycy "Azulgrany" skandują głośno "Wojtek, Wojtek". Jednemu z nich nawet wracający do gry po kontuzji Pedri oddał swoją koszulkę.

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Jaka przyszłość czeka Szczęnego? FC Barcelona ma problem

Był to bardzo miły gest względem Szczęsnego, który jest uwielbiany nie tylko przez rodaków. Hiszpanie cenią bardzo poczucie humoru, dystans i szczerość golkipera, który szybko stał się "dobrym duchem" w szatni.

Monopol na grę Joana Garcii sprawił, że w Hiszpanii coraz mocniej spekuluje się na temat przyszłości, jaka czeka Polaka. FC Barcelona stoi przed trudnym wyborem - pozostawić go na kolejny rok, czy zaproponować rozwiązanie kontraktu, a rolę rezerwowego powierzyć któremuś z młodych talentów. W grę wchodzi również Inaki Pena, który obecnie gra na wypożyczeniu w Elche.

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Joan Garcia MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP