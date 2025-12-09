Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny wyśmiał plotki o Barcelonie, potem wszystko się spełniło. Myśleli o nim od dawna

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Wojciech Szczęsny zadziwił piłkarski świat wracając jesienią 2024 roku ze swojej - króciutkiej - sportowej emerytury i dołączając do FC Barcelona, gdzie czekał na niego już m.in. Robert Lewandowski. Golkiper mógł jednak potencjalnie zameldować się w "Dumie Katalonii" na długie lata przed tym, jak "Lewy" przyodział bordowo-granatowe barwy. Istnieją ku temu pewne wskazówki, choć sam "Tek" blisko 15 lat temu zdecydowanie tonował nastroje w tym kontekście.

Bramkarz siedzący na boisku treningowym na piłkach, ubrany w fioletowo-czarny strój, w tle rozmazany fragment boiska z piłkarzami. Nałożone koło w prawym górnym rogu przedstawia go podczas meczu, łapiącego piłkę w szarym stroju bramkarskim.
FC Barcelona zwróciła uwagę na Wojciecha Szczęsnego jeszcze za czasów jego gry dla ArsenaluJoan Valls/Urbanandsport/NurPhoto - PATRIK STOLLARZ / AFP AFP

Wojciech Szczęsny bez dwóch zdań ma jedno z najciekawszych CV wśród polskich piłkarzy, które zostanie najprawdopodobniej już ostatecznie zwieńczone jego przygodą w FC Barcelona.

"Tek" do ekipy "Dumy Katalonii" trafił oficjalnie na początku października 2024 roku, wchodząc do składu niejako w miejsce poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemniej mógł on zameldować się w "Barcy" już znacznie wcześniej - znalazł się bowiem w orbicie jej zainteresowań już w 2011 roku. A przynajmniej tak twierdziły wówczas uznane hiszpańskie media.

Barcelona od dawna ceniła Szczęsnego. Mógł trafić do Katalonii już w 2011 roku

Jesienią 2011 roku "Blaugrana" zaczęła się rozglądać za nowym trzecim bramkarzem, przed którym stała jednak szansa awansu w hierarchii w związku z faktem, że drugi golkiper, Jose Manuel Pinto, zbliżał się już wówczas do zakończenia swej kariery.

Wtedy to też m.in. Jose Luis Artus i Joan Josep Pallas, dziennikarze "Mundo Deportivo", wskazali, że Barcelona ma swoją "krótką listę" - a wśród możliwych celów transferowych wymieniono właśnie "Szczenę".

Na pierwszym miejscu pojawił się Esteban Andrada, związany wówczas z argentyńskim C.A. Lanus, natomiast Szczęsny - wtedy grający dla londyńskiego Arsenalu - został wymieniony jako swoisty plan B. Co jednak w przypadku jego przenosin stanowiło największy kłopot?

Główną przeszkodą w jego przypadku jest to, że kataloński zespół nie chce rozpocząć długich negocjacji, które często mają miejsce, gdy w grę wchodzą Arsene Wenger i angielski klub, jak to miało miejsce tego lata z Cescem Fabregasem. Sztab szkoleniowy liczy na to, że pozyskanie trzeciego bramkarza nie będzie problemem i uda się je sfinalizować jak najszybciej
opisano w "MD".

Opisywaną wyżej listę uzupełnili jeszcze Nicola Leali (Brescia) oraz Bułgar Nikołaj Michajłow (FC Twente). Czas pokazał, że przypadek każdego z zawodników okazał się swoistą mrzonką - a sam "Tek" też zdecydowanie w tamtym okresie odcinał się od wszelkich spekulacji łączących go z FCB. "Piszcie dalej te plotki. Śmieję się za każdym razem, gdy coś takiego czytam" - miał stwierdzić na Twitterze (cytat za TVP Sport).

Historia, która dopełniła się po latach. Szczęsny do Barcelony dołączył dopiero na koniec kariery

"Barca" prawdziwą rewolucję wśród bramkarzy przeprowadziła ostatecznie dopiero w 2014 roku, kiedy to drużynę opuścili Victor Valdes i wspominany już Pinto, a w ich miejsce trafili Claudio Bravo i ter Stegen. Warto przy tym nadmienić, że spośród "wybrańców" Barcelony z 2011 roku to bez dwóch zdań Wojciech Szczęsny zaliczył najbardziej owocną karierę:

  • Esteban Andrada zdobył szereg tytułów w swojej ojczyźnie, Argentynie, ale nie licząc wypożyczenia do Realu Zaragoza nie zrobił praktycznie żadnej kariery w Europie.
  • Nicola Leali związał się z Juventusem, ale potem długo był rzucany po różnych wypożyczeniach, a sytuacja powtórzyła się też gdy podpisał długoterminowy kontrakt z Perugią. Zyskał ogromne doświadczenie, ale nigdy na dobrą sprawę nie został następcą Buffona.
  • Nikołaj Michajłow miał udaną przygodę w Twente (sięgnął m.in. po mistrzostwo Holandii), natomiast potem jego kariera nabrała kilku niespodziewanych zwrotów - trafił do Hellasu Werona, tureckiego Mersin Idman Yurdu i Omonii Nikozja, by zakończyć grę w swym macierzystym Lewskim Sofia.

Szczęsny tymczasem po grze w Arsenalu, Romie i Juventusie związał się ostatecznie z FC Barcelona - dawne spekulacje (można rzec z przymrużeniem oka) stały się faktem, choć oczywiście w całkowicie innych okolicznościach...

Zobacz również:

Astana jest cała w śniegu, temperatura odczuwalna to -35 stopni. Pomimo tego odbył się mecz Ligi Mistrzów
Liga Mistrzów

Sceny w Lidze Mistrzów. Bojkot i minus 35 stopni. Sensacja wisiała w powietrzu

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP
Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Piotrowski strzela dla Udinese! Bramka Polaka przeciwko Genoi. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja