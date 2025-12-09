Szczęsny wyśmiał plotki o Barcelonie, potem wszystko się spełniło. Myśleli o nim od dawna

Wojciech Szczęsny bez dwóch zdań ma jedno z najciekawszych CV wśród polskich piłkarzy, które zostanie najprawdopodobniej już ostatecznie zwieńczone jego przygodą w FC Barcelona.

"Tek" do ekipy "Dumy Katalonii" trafił oficjalnie na początku października 2024 roku, wchodząc do składu niejako w miejsce poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemniej mógł on zameldować się w "Barcy" już znacznie wcześniej - znalazł się bowiem w orbicie jej zainteresowań już w 2011 roku. A przynajmniej tak twierdziły wówczas uznane hiszpańskie media.

Barcelona od dawna ceniła Szczęsnego. Mógł trafić do Katalonii już w 2011 roku

Jesienią 2011 roku "Blaugrana" zaczęła się rozglądać za nowym trzecim bramkarzem, przed którym stała jednak szansa awansu w hierarchii w związku z faktem, że drugi golkiper, Jose Manuel Pinto, zbliżał się już wówczas do zakończenia swej kariery.

Wtedy to też m.in. Jose Luis Artus i Joan Josep Pallas, dziennikarze "Mundo Deportivo", wskazali, że Barcelona ma swoją "krótką listę" - a wśród możliwych celów transferowych wymieniono właśnie "Szczenę".

Na pierwszym miejscu pojawił się Esteban Andrada, związany wówczas z argentyńskim C.A. Lanus, natomiast Szczęsny - wtedy grający dla londyńskiego Arsenalu - został wymieniony jako swoisty plan B. Co jednak w przypadku jego przenosin stanowiło największy kłopot?

Główną przeszkodą w jego przypadku jest to, że kataloński zespół nie chce rozpocząć długich negocjacji, które często mają miejsce, gdy w grę wchodzą Arsene Wenger i angielski klub, jak to miało miejsce tego lata z Cescem Fabregasem. Sztab szkoleniowy liczy na to, że pozyskanie trzeciego bramkarza nie będzie problemem i uda się je sfinalizować jak najszybciej

Opisywaną wyżej listę uzupełnili jeszcze Nicola Leali (Brescia) oraz Bułgar Nikołaj Michajłow (FC Twente). Czas pokazał, że przypadek każdego z zawodników okazał się swoistą mrzonką - a sam "Tek" też zdecydowanie w tamtym okresie odcinał się od wszelkich spekulacji łączących go z FCB. "Piszcie dalej te plotki. Śmieję się za każdym razem, gdy coś takiego czytam" - miał stwierdzić na Twitterze (cytat za TVP Sport).

Historia, która dopełniła się po latach. Szczęsny do Barcelony dołączył dopiero na koniec kariery

"Barca" prawdziwą rewolucję wśród bramkarzy przeprowadziła ostatecznie dopiero w 2014 roku, kiedy to drużynę opuścili Victor Valdes i wspominany już Pinto, a w ich miejsce trafili Claudio Bravo i ter Stegen. Warto przy tym nadmienić, że spośród "wybrańców" Barcelony z 2011 roku to bez dwóch zdań Wojciech Szczęsny zaliczył najbardziej owocną karierę:

Esteban Andrada zdobył szereg tytułów w swojej ojczyźnie, Argentynie, ale nie licząc wypożyczenia do Realu Zaragoza nie zrobił praktycznie żadnej kariery w Europie.

Nicola Leali związał się z Juventusem, ale potem długo był rzucany po różnych wypożyczeniach, a sytuacja powtórzyła się też gdy podpisał długoterminowy kontrakt z Perugią. Zyskał ogromne doświadczenie, ale nigdy na dobrą sprawę nie został następcą Buffona.

Nikołaj Michajłow miał udaną przygodę w Twente (sięgnął m.in. po mistrzostwo Holandii), natomiast potem jego kariera nabrała kilku niespodziewanych zwrotów - trafił do Hellasu Werona, tureckiego Mersin Idman Yurdu i Omonii Nikozja, by zakończyć grę w swym macierzystym Lewskim Sofia.

Szczęsny tymczasem po grze w Arsenalu, Romie i Juventusie związał się ostatecznie z FC Barcelona - dawne spekulacje (można rzec z przymrużeniem oka) stały się faktem, choć oczywiście w całkowicie innych okolicznościach...

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Wojciech Szczęsny Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Piotrowski strzela dla Udinese! Bramka Polaka przeciwko Genoi. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports