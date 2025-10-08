Szczęsny wyjechał, a tu potwierdziły się doniesienia o jego rywalu. To już pewne

Wojciech Szczęsny wszedł do bramki FC Barcelony, w obliczu kontuzji pierwszego bramkarza, Joana Garcii. Utalentowany Hiszpan doznał kontuzji łąkotki, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Najpewniej zabraknie go przy okazji najbliższego El Clasico, które zaplanowane jest na 26 października. A to oznaczałoby, że Polak znów będzie miał okazję stanąć oko w oko m.in. z Kylianem Mbappe czy Viniciusem Juniorem.

Póki co, z Polakiem w składzie FC Barcelona rozegrała trzy spotkania. "Duma Katalonii" nie ma jednak najlepszego bilansu, bowiem raz wygrała i dwa razy przegrała - z PSG i Sevillą. Sam Szczęsny wpuścił w sumie siedem bramek. Niekoniecznie wszystkie gole padły z winy bramkarza. Przykładowo, w ostatnim mecz z Sevillą, przegranym 1:4, został przez kataloński "Sport" oceniony najwyżej z drużyny, zaraz obok Marcusa Rashforda.

Szczęsny wyleciał do Polski, a tu takie wieści o jego rywalu

Wojciech Szczęsny w ostatnich dniach zawitał do Polski. Wszystko przy okazji premiery filmu dokumentalnego pt. "Szczęsny", produkcji Prime Video. Produkcja będzie dostępna dla wszystkich 10 października, jednak my byliśmy już na oficjalnej, pierwszej emisji.

Tymczasem, z Hiszpanii dochodzą nowe informacje nt. Joana Garcii. W ostatnim czasie istniały obawy, że golkiper nie będzie mógł grać po nowym roku. Wszystko przez możliwość wyrejestrowania Hiszpana, w związku z możliwym powrotem Marca-Andre ter Stegena. Kataloński "Sport" jednak uspokaja.

Jak czytamy, nie powtórzy się sytuacja sprzed roku, kiedy to był problem z ponowną rejestracją przez klub Daniego Olmo. Przypomnijmy, że pomocnik, jako wówczas nowy nabytek FC Barcelony, został uprawniony do gry w miejsce kontuzjowanego Andreasa Christensena. Po rozpoczęciu 2025 roku Olmo został wyrejestrowany, a klub kombinował, co zrobić. Ostatecznie zastosowano środek zapobiegawczy, który pozwolił pomocnikowi na grę.

Zatem, wracając do Joana Garcii "Sport" pisze, odwołując się do źródeł z Barcelony i La Ligi, że bramkarz jest zarejestrowany do czerwca i nie ma możliwości wyrejestrowania go w styczniu. Drużyna zapewnia, że Garcia będzie mógł grać przez cały sezon, nie tracąc przy tym ter Stegena. Niemiec, mimo że obecnie przechodzi rekonwalescencję po urazie pleców, również jest uprawniony do gry w La Liga.

Na zdjęciu Wojciech Szczęsny oraz Joan Garcia w akcji podczas meczu z FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / MANAURE QUINTERO / AFP AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Joan Garcia MIGUEL RIOPA AFP