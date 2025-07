Szczęsny "wstrząsnął Barceloną". Hiszpanie nie owijają bawełnę. To duży problem

We wtorek FC Barcelona oficjalnie ogłosiła, że kontrakt Wojciecha Szczęsnego został przedłużony o dwa kolejne sezony. Przed nadchodzącą kampanią Polak jest przymierzany do roli rezerwowego Joana Garcii. Podpisanie nowej umowy przez Szczęsnego sprawiło, że obecnie Hansi Flcik ma do dyspozycji aż czterech bramkarzy. Jak podaje "Mundo Deportivo", jest to niemały problem.