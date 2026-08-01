Powoli na horyzoncie pojawia się nowy klubowy sezon piłkarski - 2026/2027. Za nieco ponad trzy tygodnie swój pierwszy ligowy mecz rozegra FC Barcelona. Ekipa Hansiego Flicka rozpoczęła już przygotowania do kampanii i przed tygodniem rozegrała pierwsze spotkanie kontrolne (4:1 z CE Europa).

W piątek wieczorem doszło do spotkania numer dwa. W Anglii tym razem po drugiej stronie pojawili się piłkarze Birmingham. I po zaciętej rywalizacji po regulaminowym czasie gry tablica wyników wskazywała 2:2. Taki wynik sprawił, że zespoły przystąpiły jeszcze do konkursu rzutów karnych. W nim lepsi 3:2 okazali się gospodarze.

Godzinę między słupkami "Dumy Katalonii" spędził Wojciech Szczęsny. Niestety w 31. minucie pokonał go August Priske, natomiast świetnie zachował się, gdy z bliskiej odległości strzelał Kanya Fujimoto. Niedługo po zakończeniu rywalizacji w hiszpańskich mediach pojawiły się oceny graczy. Nie zabrakło miłych słów skierowanych w kierunku właśnie Szczęsnego. Zdaniem "Mundo Deportivo" 36-latek był czujny, lecz w najważniejszym momencie nie przewidział strzału Priskera.

- Mimo że był czujny na ataki Anglików, inteligentnie rozprowadzał piłkę nogami, a nawet wybijał piłkę głową, nie przewidział uderzenia głową Priskera. Popisał się spektakularną interwencją po strzale głową z bliskiej odległości - czytamy.

Szczęsny "uratował" Barcelonę. Hiszpanie ocenili Polaka

Kilka słów od siebie dodała również popularna "Marca". Ta wskazuje, że był reprezentant Polski uratował klub przed stratą drugiego gola, co mogło być znaczące w kontekście wyniku całego spotkania.

- Jeszcze przed przerwą Szczęsny uratował Barcelonę przed stratą drugiego gola, broniąc strzał głową Fujimoto - napisano.

FC Barcelona rozgrywki LaLiga rozpocznie od starcia z Elche. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:30.

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON East News





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