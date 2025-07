Szczęsny wróci do reprezentacji? Jerzy Dudek nie ma wątpliwości

W poniedziałek popołudniu po długim oczekiwaniu FC Barcelona oficjalnie poinformowała, że Wojciech Szczęsny podpisał nową, dwuletnią umowę z klubem. Wobec takich wieści bramkarzowi wróży rolę zmiennika dla niedawno pozyskanego z Espanyolu Joana Garcii. We wtorek w wywiadzie z "Super Expressem" kilka słów o sprawie powiedział Jerzy Dudek. Co ciekawe legendarny piłkarz zabrał także głos ws. ewentualnego powrotu do kadry Szczęsnego. Nie pozostawił żadnych wątpliwości.