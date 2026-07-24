Wojciech Szczęsny ma pełną świadomość swojej roli w zespole FC Barcelona. Można nawet odnieść wrażenie, że Polak jest zadowolony z faktu bycia zmiennikiem Joana Garcii. W minionym sezonie Hiszpan spisywał się tak fenomenalnie, że dopóki był zdrowy nie istniała żadna debata, kto ma grać.

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Szczęsny pojawiał się między słupkami, gdy Garcia był niedostępny. Dzięki temu wystąpił, choćby w październikowym El Clasico na Santiago Bernabeu, gdy obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Sezon niespodziewanie zakończył jako bramkarz wyjściowego składu.

Wojciech Szczęsny w pierwszym składzie Barcelony

Szczęsny zagrał w wyjazdowym spotkaniu z Valencią, a potem udał się na wakacje. Te zakończyły się dla niego 13 lipca. Tego dnia FC Barcelona wróciła do treningów, a w gronie piłkarzy, którzy zjawili się w ośrodku treningowym znalazł się oczywiście były bramkarz reprezentacji Polski.

Jak się okazuje, Szczęsny zagra od początku także w pierwszym nieoficjalnym meczu Barcelony przed sezonem 2026/2027. Polak znalazł się w wyjściowym składzie na piątkowy mecz towarzyski z CE Europa. Większe wrażenie robi jednak to, kto został posłany do boju przez Flicka oprócz niego.

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Skład Barcelony na mecz z CE Europa: Wojciech Szczęsny; Hector Fort, Gerrard Martin, Andreas Christensen, Jofre Torrents; Brian Farinas, Guillermo Fernandez; Ibrahim Diarra; Shane Kluivert, Hamza Abdelkarim i Roony Bardghji.

Można śmiało założyć, że Flick już nigdy nie wystawi do gry podobnego składu. Z pierwszej drużyny w pierwszym składzie wystąpi bowiem ledwie pięciu zawodników. Pozostałą część składu uzupełniają zawodnicy szkółki "Blaugrany". Kluby uzgodniły, że nie przeprowadzą transmisji z tego meczu. Poznaliśmy jednak wynik. Spotkanie zakończyło się wygraną Barcelony 4:1.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP





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