Szczęsny wraca do składu Barcelony. Udany eksperyment Hansiego Flicka
Wojciech Szczęsny zakończył sezon La Liga jako bramkarz wyjściowego składu w spotkaniu z Valencią. Tamtego meczu nie zaliczy jednak do udanych. Polak po wakacjach razem z kolegami pracuje nad formą już od kilkunastu dni. Dyspozycję "Blaugrany" w piątkowy wieczór sprawdziła CE Europa. Szczęsny znalazł się w wyjściowym składzie. Barcelona wygrała 4:1.
Wojciech Szczęsny ma pełną świadomość swojej roli w zespole FC Barcelona. Można nawet odnieść wrażenie, że Polak jest zadowolony z faktu bycia zmiennikiem Joana Garcii. W minionym sezonie Hiszpan spisywał się tak fenomenalnie, że dopóki był zdrowy nie istniała żadna debata, kto ma grać.
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Szczęsny pojawiał się między słupkami, gdy Garcia był niedostępny. Dzięki temu wystąpił, choćby w październikowym El Clasico na Santiago Bernabeu, gdy obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Sezon niespodziewanie zakończył jako bramkarz wyjściowego składu.
Wojciech Szczęsny w pierwszym składzie Barcelony
Szczęsny zagrał w wyjazdowym spotkaniu z Valencią, a potem udał się na wakacje. Te zakończyły się dla niego 13 lipca. Tego dnia FC Barcelona wróciła do treningów, a w gronie piłkarzy, którzy zjawili się w ośrodku treningowym znalazł się oczywiście były bramkarz reprezentacji Polski.
Jak się okazuje, Szczęsny zagra od początku także w pierwszym nieoficjalnym meczu Barcelony przed sezonem 2026/2027. Polak znalazł się w wyjściowym składzie na piątkowy mecz towarzyski z CE Europa. Większe wrażenie robi jednak to, kto został posłany do boju przez Flicka oprócz niego.
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Skład Barcelony na mecz z CE Europa: Wojciech Szczęsny; Hector Fort, Gerrard Martin, Andreas Christensen, Jofre Torrents; Brian Farinas, Guillermo Fernandez; Ibrahim Diarra; Shane Kluivert, Hamza Abdelkarim i Roony Bardghji.
Można śmiało założyć, że Flick już nigdy nie wystawi do gry podobnego składu. Z pierwszej drużyny w pierwszym składzie wystąpi bowiem ledwie pięciu zawodników. Pozostałą część składu uzupełniają zawodnicy szkółki "Blaugrany". Kluby uzgodniły, że nie przeprowadzą transmisji z tego meczu. Poznaliśmy jednak wynik. Spotkanie zakończyło się wygraną Barcelony 4:1.