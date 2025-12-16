Rozgrywki pucharowe potrafią zaskakiwać niemalże w każdym sezonie, kiedy to ekipa spisywana na straty dociera do miejsca, w którym nikt się jej nie spodziewał, przy okazji rywalizując z wielkimi i uznanymi markami.

Taki pojedynek czeka teraz zawodników trzecioligowej Guadalajary. Chociaż ekipa ze środkowej Hiszpanii jest jedną z najgorszych ekip na swoim poziomie rozgrywkowym - zajmując 17. miejsce na 20 zespołów, to w 1/16 finału Pucharu Króla, przyjdzie jej ugościć FC Barcelonę. I tuż po wylosowaniu "Blaugrany", w bramce której powinniśmy zobaczyć Wojciecha Szczęsnego, zaczęło się szaleństwo.

W mediach społecznościowych klubu szybko pojawiło się nagranie, na którym piłkarze oglądali na żywo losowanie i kiedy dowiedzieli się, że przyjdzie im się zmierzyć z Barceloną, od razu zapanował wybuch radości. A w mieście zaczęły się przygotowania zakrojone na wielką skalę.

"Mundo Deportivo" opisując nadchodzące spotkanie 1/16 finału Pucharu Króla zwraca uwagę na fakt, że zainteresowanie przyjazdem FC Barcelony było o wiele większe, niż byłaby w stanie pomieścić infrastruktura klubowa.

- Zainteresowanie, jakie wzbudziła drużyna Hansiego Flicka, przerosło wszelkie oczekiwania, zmuszając lokalny klub do zwiększenia pojemności stadionu, a bilety wyprzedano z kilkudniowym wyprzedzeniem - donoszą hiszpańskie media.

Na co dzień skromny obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa C.D. Guadalajara, może pomieścić 8 tysięcy osób. W samym mieście żyje z kolei prawie 94 tys. osób, a których znaczna część nie chciałaby przegapić takiego wydarzenia. Przyjazd Barcelony traktowany jest, jako najważniejsze wydarzenie w 78-letniej historii klubu.

Spotkanie 1/16 finału Puchar Króla rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja tekstowa z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Wojciech Szczęsny przed meczem FC Barcelony Urbanandsport AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w Barcelonie IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Imago Sport and News/East News, Mutsu Kawamori/Aflo Images/East News East News