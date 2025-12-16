Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny wraca, a tu takie wieści. Nie do wiary, co dzieje się przed meczem

Łukasz Olszewski

FC Barcelona świetnie spisuje się obecnie w lidze hiszpańskiej, mając 4 punkty przewagi nad Realem. Zanim jednak dojdzie do kolejnego starcia w LaLiga, "Blaugrana" rywalizować będzie w Pucharze Króla z trzecioligową Guadalajarą. Okazja do rywalizacji z takim przeciwnikiem, nie trafia się w Kastylii zbyt często, więc przed przyjazdem Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego i spółki, zapanowało istne szaleństwo.

Bramkarz w ciemnym stroju sportowym stoi na boisku piłkarskim, wokół rozmyte sylwetki widzów, a w prawym górnym rogu okrągłe wstawienie zbliżenia: piłkarz w granatowo-bordowej koszulce gestykuluje, trzymając dłoń przy ustach.
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiRex Features/East News, PRESSINPHOTO/NEWSPIX.PLNewspix/East News

Rozgrywki pucharowe potrafią zaskakiwać niemalże w każdym sezonie, kiedy to ekipa spisywana na straty dociera do miejsca, w którym nikt się jej nie spodziewał, przy okazji rywalizując z wielkimi i uznanymi markami.

Taki pojedynek czeka teraz zawodników trzecioligowej Guadalajary. Chociaż ekipa ze środkowej Hiszpanii jest jedną z najgorszych ekip na swoim poziomie rozgrywkowym - zajmując 17. miejsce na 20 zespołów, to w 1/16 finału Pucharu Króla, przyjdzie jej ugościć FC Barcelonę. I tuż po wylosowaniu "Blaugrany", w bramce której powinniśmy zobaczyć Wojciecha Szczęsnego, zaczęło się szaleństwo.

Lewandowski i Szczęsny w samym centrum. Takie wieści tuż przed meczem Barcelony

W mediach społecznościowych klubu szybko pojawiło się nagranie, na którym piłkarze oglądali na żywo losowanie i kiedy dowiedzieli się, że przyjdzie im się zmierzyć z Barceloną, od razu zapanował wybuch radości. A w mieście zaczęły się przygotowania zakrojone na wielką skalę.

"Mundo Deportivo" opisując nadchodzące spotkanie 1/16 finału Pucharu Króla zwraca uwagę na fakt, że zainteresowanie przyjazdem FC Barcelony było o wiele większe, niż byłaby w stanie pomieścić infrastruktura klubowa. 

- Zainteresowanie, jakie wzbudziła drużyna Hansiego Flicka, przerosło wszelkie oczekiwania, zmuszając lokalny klub do zwiększenia pojemności stadionu, a bilety wyprzedano z kilkudniowym wyprzedzeniem - donoszą hiszpańskie media.

Na co dzień skromny obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa C.D. Guadalajara, może pomieścić 8 tysięcy osób. W samym mieście żyje z kolei prawie 94 tys. osób, a których znaczna część nie chciałaby przegapić takiego wydarzenia. Przyjazd Barcelony traktowany jest, jako najważniejsze wydarzenie w 78-letniej historii klubu.

Spotkanie 1/16 finału Puchar Króla rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja tekstowa z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl

Bramkarz w barwach Barcelony unosi piłkę nad głową oburącz, skupiony podczas rozgrywki na stadionie, w tle nieostre sylwetki kibiców na trybunach.
Wojciech Szczęsny przed meczem FC BarcelonyUrbanandsportAFP
FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Dwóch piłkarzy na boisku, jeden w stroju bramkarskim z piłką w dłoniach, drugi w pomarańczowej koszulce z widocznym logo sponsora, obaj skoncentrowani na grze.
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w BarcelonieIMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Imago Sport and News/East News, Mutsu Kawamori/Aflo Images/East NewsEast News

