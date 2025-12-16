Szczęsny wraca, a tu takie wieści. Nie do wiary, co dzieje się przed meczem
FC Barcelona świetnie spisuje się obecnie w lidze hiszpańskiej, mając 4 punkty przewagi nad Realem. Zanim jednak dojdzie do kolejnego starcia w LaLiga, "Blaugrana" rywalizować będzie w Pucharze Króla z trzecioligową Guadalajarą. Okazja do rywalizacji z takim przeciwnikiem, nie trafia się w Kastylii zbyt często, więc przed przyjazdem Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego i spółki, zapanowało istne szaleństwo.
Rozgrywki pucharowe potrafią zaskakiwać niemalże w każdym sezonie, kiedy to ekipa spisywana na straty dociera do miejsca, w którym nikt się jej nie spodziewał, przy okazji rywalizując z wielkimi i uznanymi markami.
Taki pojedynek czeka teraz zawodników trzecioligowej Guadalajary. Chociaż ekipa ze środkowej Hiszpanii jest jedną z najgorszych ekip na swoim poziomie rozgrywkowym - zajmując 17. miejsce na 20 zespołów, to w 1/16 finału Pucharu Króla, przyjdzie jej ugościć FC Barcelonę. I tuż po wylosowaniu "Blaugrany", w bramce której powinniśmy zobaczyć Wojciecha Szczęsnego, zaczęło się szaleństwo.
Lewandowski i Szczęsny w samym centrum. Takie wieści tuż przed meczem Barcelony
W mediach społecznościowych klubu szybko pojawiło się nagranie, na którym piłkarze oglądali na żywo losowanie i kiedy dowiedzieli się, że przyjdzie im się zmierzyć z Barceloną, od razu zapanował wybuch radości. A w mieście zaczęły się przygotowania zakrojone na wielką skalę.
"Mundo Deportivo" opisując nadchodzące spotkanie 1/16 finału Pucharu Króla zwraca uwagę na fakt, że zainteresowanie przyjazdem FC Barcelony było o wiele większe, niż byłaby w stanie pomieścić infrastruktura klubowa.
- Zainteresowanie, jakie wzbudziła drużyna Hansiego Flicka, przerosło wszelkie oczekiwania, zmuszając lokalny klub do zwiększenia pojemności stadionu, a bilety wyprzedano z kilkudniowym wyprzedzeniem - donoszą hiszpańskie media.
Na co dzień skromny obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa C.D. Guadalajara, może pomieścić 8 tysięcy osób. W samym mieście żyje z kolei prawie 94 tys. osób, a których znaczna część nie chciałaby przegapić takiego wydarzenia. Przyjazd Barcelony traktowany jest, jako najważniejsze wydarzenie w 78-letniej historii klubu.
Spotkanie 1/16 finału Puchar Króla rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja tekstowa z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.