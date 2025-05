Szczęsny wciąż nie ogłosił decyzji. FC Barcelona jest gotowa. W klubie już wiedzą

Wojciech Szczęsny do Barcelony przybył dość niespodziewanie. Polak zasilił szeregi "Dumy Katalonii" po tym, jak bolesnej kontuzji doznał kapitan zespołu Marc-Andre ter Stegen . Niemiecki golkiper w tym sezonie miał już nie zagrać przez swoje problemy z kolanem. W związku z tym "Blaugrana" zwróciła się właśnie do przebywającego wówczas na emeryturze Wojciecha Szczęsnego. Były golkiper reprezentacji Polski długo z decyzją nie czekał.

Barcelona czeka na ruch Szczęsnego. Powstała specjalna lista

Jak się jednak okazuje, sprawa wcale przesądzona nie jest, co Szczęsny przekazał po niedzielnym El Clasico. - Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, by wybrać to, co dla nas najlepsze. Byliśmy nastawieni, że przyjeżdżamy na rok i próbujemy spełniać marzenia, a potem wracamy do gry w golfa. Szczerze mówię, że nie wiem. Zdecyduję w najbliższych tygodniach - powiedział Polak przed kamerami Canal + Sport.