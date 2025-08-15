Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny w centrum uwagi, tak zachował się względem Garcii. Wszystko nagrała kamera

Paweł Czechowski

FC Barcelona już w tę sobotę rozpocznie oficjalnie sezon 2025/2026 - i zrobi to z nowym pierwszym bramkarzem, którym został Joan Garcia. Wojciech Szczęsny, który wcześniej występował dla "Barcy" w roli "jedynki", ze spokojem podchodzi do faktu, że teraz będzie znów jedynie zmiennikiem, a o dobrej atmosferze, jaka panuje między nim a Hiszpanem, świadczy chociażby nagranie z jednego z treningów "Blaugrany".

Sytuacja bramkarzy FC Barcelona jest klarowna. Wojciech Szczęsny akceptuje swoją starą-nową rolę zmiennika, a atmosfera między golkiperami "Barcy" pozostaje więcej niż dobra
Sytuacja bramkarzy FC Barcelona jest klarowna. Wojciech Szczęsny akceptuje swoją starą-nową rolę zmiennika, a atmosfera między golkiperami "Barcy" pozostaje więcej niż dobra

Wojciech Szczęsny dołączył do FC Barcelona jesienią ubiegłego roku niejako w "trybie awaryjnym" - Polak został ściągnięty ze sportowej emerytury do Katalonii w momencie, w którym dotychczasowy pierwszy bramkarz FCB, Marc-Andre ter Stegen, doznał poważnej kontuzji.

"Szczena" pierwotnie miał być wówczas jedynie zmiennikiem dla Inakiego Peni, ale z czasem sam stał się nową "jedynką", ciesząc się pełnią zaufania ze strony trenera Hansiego Flicka - i choć niemiecki menedżer wciąż niezmiennie ceni sobie jego umiejętności, to wraz z nowym sezonem nadszedł czas na jeszcze jedną zmianę między słupkami.

Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Szczęsny kontra Garcia na treningu Barcelony. Hiszpan pokazał klasę przy interwencji

Zgodnie z wolą szkoleniowca i zarządu "Blaugrany" pozycja golkipera uległa swoistemu odmłodzeniu i do drużyny trafił 24-letni Joan Garcia. To właśnie on ma być jednym z filarów wyjściowej jedenastki "Barcy", a Szczęsny od teraz będzie jego zastępcą. Między panami absolutnie nie ma jednak złej krwi.

Victor Navarro, dziennikarz związany z radiem COPE, w piątkowy poranek zamieścił na swoim profilu w portalu X nagranie z treningu "Dumy Katalonii" na którym widać, jak... Szczęsny próbuje zaskakiwać strzałami stojącego na linii bramkowej Garcię. W pewnej chwili były gracz Espanyolu popisał się nawet widowiskową paradą, po której Polak podszedł do niego i przybił piątkę w geście gratulacji. Atmosfera między oboma futbolistami - jak widać - jest więcej niż dobra.

Szczęsny czeka na rejestrację. Barcelona wciąż nie wypuszcza Peni

Co ciekawe wszelkie znaki wskazują obecnie na to, że "Tek" tymczasowo będzie mimowolnie jeszcze wyłączony z kadry meczowej Barcelony - wszystko to dlatego, że wciąż oczekuje on na sfinalizowanie swojej rejestracji przez La Ligę. W związku z tym Inaki Pena ma jeszcze przez chwilę zasiadać na ławce rezerwowych przed domknięciem swego odejścia z klubu - prawdopodobnie do Como.

Mistrzowie Hiszpanii rozpoczną nowym sezon od potyczki z RCD Mallorca - pierwszy gwizdek wybrzmi dokładnie o godz. 19.30 16 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia transmisji telewizyjnej z tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz tekstowej relacji na żywo z meczu w Interii Sport:

Młody mężczyzna w zielonej sportowej koszulce bije brawo i uśmiecha się, stojąc na tle flagi i rozmazanego stadionu z widownią.
Joan GarciaJOSEP LAGOAFP
Dwóch bramkarzy w niebieskich strojach sportowych obejmuje się na boisku, jeden z nich trzyma piłkę meczową. W tle rozmyta publiczność i stadionowe światła.
Inaki Pena i Wojciech SzczęsnyJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

