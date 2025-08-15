Szczęsny w centrum uwagi, tak zachował się względem Garcii. Wszystko nagrała kamera

Wojciech Szczęsny dołączył do FC Barcelona jesienią ubiegłego roku niejako w "trybie awaryjnym" - Polak został ściągnięty ze sportowej emerytury do Katalonii w momencie, w którym dotychczasowy pierwszy bramkarz FCB, Marc-Andre ter Stegen, doznał poważnej kontuzji.

"Szczena" pierwotnie miał być wówczas jedynie zmiennikiem dla Inakiego Peni, ale z czasem sam stał się nową "jedynką", ciesząc się pełnią zaufania ze strony trenera Hansiego Flicka - i choć niemiecki menedżer wciąż niezmiennie ceni sobie jego umiejętności, to wraz z nowym sezonem nadszedł czas na jeszcze jedną zmianę między słupkami.

Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Szczęsny kontra Garcia na treningu Barcelony. Hiszpan pokazał klasę przy interwencji

Zgodnie z wolą szkoleniowca i zarządu "Blaugrany" pozycja golkipera uległa swoistemu odmłodzeniu i do drużyny trafił 24-letni Joan Garcia. To właśnie on ma być jednym z filarów wyjściowej jedenastki "Barcy", a Szczęsny od teraz będzie jego zastępcą. Między panami absolutnie nie ma jednak złej krwi.

Rozwiń

Victor Navarro, dziennikarz związany z radiem COPE, w piątkowy poranek zamieścił na swoim profilu w portalu X nagranie z treningu "Dumy Katalonii" na którym widać, jak... Szczęsny próbuje zaskakiwać strzałami stojącego na linii bramkowej Garcię. W pewnej chwili były gracz Espanyolu popisał się nawet widowiskową paradą, po której Polak podszedł do niego i przybił piątkę w geście gratulacji. Atmosfera między oboma futbolistami - jak widać - jest więcej niż dobra.

Szczęsny czeka na rejestrację. Barcelona wciąż nie wypuszcza Peni

Co ciekawe wszelkie znaki wskazują obecnie na to, że "Tek" tymczasowo będzie mimowolnie jeszcze wyłączony z kadry meczowej Barcelony - wszystko to dlatego, że wciąż oczekuje on na sfinalizowanie swojej rejestracji przez La Ligę. W związku z tym Inaki Pena ma jeszcze przez chwilę zasiadać na ławce rezerwowych przed domknięciem swego odejścia z klubu - prawdopodobnie do Como.

Mistrzowie Hiszpanii rozpoczną nowym sezon od potyczki z RCD Mallorca - pierwszy gwizdek wybrzmi dokładnie o godz. 19.30 16 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia transmisji telewizyjnej z tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz tekstowej relacji na żywo z meczu w Interii Sport:

Joan Garcia JOSEP LAGO AFP

Inaki Pena i Wojciech Szczęsny Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP