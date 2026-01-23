Szczęsny stracił rywala, ale to nie koniec walki o bramkę. On może namieszać w planach

Marc-Andre ter Stegen wraz z początkiem sezonu 2025/2026 nie wrócił do roli "jedynki" w barwach FC Barcelona - oczywiście duże znaczenie miała tu jego kontuzja pleców i konieczność przejścia specjalnej operacji, ale nawet i bez tego urazu jego nadzieje na regularne występy w pierwszym składzie "Blaugrany" okazały się mikre.

Klub z Katalonii postawił na odmłodzenie pozycji golkipera i pozyskał od lokalnych rywali z Espanyolu Joana Garcię. Funkcję doświadczonego dublera dla 24-latka objął zaś Wojciech Szczęsny - i "Barca" więcej niż jasno dawała do zrozumienia, że czas "MAtS-a" w drużynie się kończy.

Ter Stegen pożegnany przez FC Barcelona. Przynajmniej do końca sezonu

Niemiec pierwotnie miał ambicję powalczyć jeszcze o utraconą pozycję jednego z liderów FCB, ale w miarę upływu czasu jego opór jak widać osłabł. Po zakończonej rehabilitacji zagrał raz pełne 90 minut w połowie grudnia w Pucharze Króla, po czym 20 stycznia został on oficjalnie zawodnikiem Girony - w ramach wypożyczenia, do końca sezonu.

Dla ter Stegena najbliższe tygodnie i miesiące wśród "Blanc-i-Vermells" będą o tyle kluczowe, że łapane w tym czasie minuty na murawie mogą być decydujące w kwestii pojechania na mundial - niemiecki selekcjoner Julian Nagelsmann musi mieć wszak jakąś podstawę, by wysłać mu powołanie, bo same dawne zasługi mogą okazać się niewystarczające.

Przed 33-latkiem jawi się jednak pewien problem...

Gazzaniga z niepodważalną rolą w Gironie. Czy ter Stegen zdoła wbić tu klin?

Marc-Andre ter Stegen nie przeszedł bowiem do klubu, w którym trwałby jakiś większy kryzys związany z obsadą bramki. Pewniakiem w układance menedżera Michela jest od dłuższego czasu Argentyńczyk Paulo Gazzaniga, który broni w tym sezonie w niemal każdym spotkaniu "Białych i Czerwonych". Były tylko dwa wyjątki.

Kampania 25/26 faktycznie zaczęła się dla Gazzanigi fatalnie, bo w pierwszym meczu ligowym obejrzał czerwoną kartkę - w następnej kolejce więc pauzował, a jego obowiązki przejął Władysław Krapywcow, który... puścił pięć goli w potyczce z Villarrealem. Ukrainiec dostał jeszcze jedną szansę w Pucharze Króla, ale ten mecz również nie będzie przez niego jakoś szczególnie dobrze wspominany - Girona wymęczyła zwycięstwo 3:2 po dogrywce nad piątoligową Constancią.

Jednokrotny reprezentant "Albicelestes" - nie licząc wspominanego incydentu z czerwoną kartką oraz fatalnej porażki 0:4 z Levante - był ponadto naprawdę dobrze oceniany za swoją grę w pierwszych miesiącach kampanii, a i obecnie nie zbiera jakichś szczególnie niskich not. W Primera Division zaliczył ostatnio dwa czyste konta z rzędu i ma ich w sumie w rozgrywkach ligowych już cztery, co plasuje go raczej w środku bramkarskiej stawki, ale też nie odbiega aż tak drastycznie od np. Garcii czy Jana Oblaka z Atletico, którzy takich czystych kont mają po siedem. Liderem klasyfikacji jest Thibaut Courtois (dziewięciokrotnie zagrał na zero z tyłu).

Marc-Andre ter Stegen już po ogłoszeniu jego przenosin do Girony stwierdził, że "ma najwyższy szacunek do kariery Gazzanigi, ale przyszedł tu grać" (cytat za "Mundo Deportivo"). Pod sporym znakiem zapytania pozostaje jednak to, czy aby na pewno "MAtS-owi" przyjdzie tak łatwo wkupienie się w łaski Michela. Wiek co prawda tu nie gra roli (Niemiec jest wręcz odrobinę młodszy od rywala), ale to Paulo Gazzaniga wycisnął ostatnie 1,5 roku niczym cytrynę, podczas gdy ter Stegen walczył z kontuzjami i spadkiem w barcelońskiej hierarchii...

Girona na ten moment rywalizuje już tylko w lidze - wszelkie testy w Copa del Rey więc odpadają. Najbliższa okazja na debiut dla ter Stegena nadchodzi więc wraz ze starciem z Getafe w Primera Division 26 stycznia...

