Szczęsny straci miejsce w składzie Barcelony. Czarny scenariusz. "Trzeba być realistą"

Plotki i doniesienia o przyszłości Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona są coraz głośniejsze, a wszystko przez to, że bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym były reprezentant Polski podpisuje nowy kontrakt z Blaugraną. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że jest to mało możliwe, ale Szczęsny w bramce lidera ligi hiszpańskiej prezentuje się na tyle świetnie, że zasłużył sobie na nową umowę. Jednak jeszcze w tym sezonie ma sporo do zrobienia.

Ter Stegen pierwszym bramkarzem? Coraz głośniej o przyszłości Szczęsnego w Barcelonie

Wszystko pokrzyżować może jednak powrót Marca-Andre ter Stegena. Niemiec na początku sezonu doznał bardzo poważnej kontuzji kolana i przechodził żmudny proces leczenia i rehabilitacji. Niedawno wrócił jednak do treningów z całym zespołem i powrót na boisko wydaje się tylko kwestią czasu. A to złe informacje dla Szczęsnego. Wielu dziennikarzy z Hiszpanii uważa, że to ter Stegen jest wciąż numerem jeden w Barcelonie i gdy tylko będzie w pełni zdrowy, wróci do bramki.