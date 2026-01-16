Szczęsny skreślony, Flick znowu musiał się tłumaczyć. Nie zostawił złudzeń

Bardzo dobrze w tym sezonie spisuje się FC Barcelona. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest liderem rozgrywek LaLiga, walczy o miejsce w czołowej ósemce w fazie ligowej Ligi Mistrzów oraz z powodzeniem poczyna sobie w Pucharze Króla. Do tego w miniony weekend "Duma Katalonii" wywalczyła pierwsze w tym sezonie trofeum i po wygranej 3:2 w wielkim finale z Realem Madryt sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii.

Tuż po powrocie do kraju z Arabii Saudyjskiej drużynę czekało kolejne wyzwanie, czyli mecz w 1/8 finału Pucharu Króla. Na tym etapie rywalem okazał się drugoligowy Racing Santander. Barcelona po emocjonującym meczu dała jednak radę i pokonała przeciwników 2:0, dzięki czemu zameldowała się w ćwierćfinale.

Co ciekawe, w pucharze zazwyczaj występował drugi bramkarz. W poprzedniej rundzie (z Guadalajarą) początkowo do gry delegowany miał być Wojciech Szczęsny, lecz ten wyszedł z inicjatywą, aby swoją szansę dostał Marc-Andre ter Stegen.

Wydawało się, że w spotkaniu z Racingiem okazję do gry otrzyma właśnie Polak. Finalnie jednak Flick postawił na Joana Garcię, czyli "1" w bramce hiszpańskiego giganta. Swoją decyzję wyjaśnił jeszcze przed meczem. Mimo to temat ten był wciąż bardzo interesujący. Z tego względu Niemiec postanowił znów dokładnie wyjaśnić, dlaczego to sprowadzony z RCD Espanyolu zawodnik otrzymał swoją szansę.

Flick dokładnie tłumaczy. "Wszystko będzie zależało"

Jak przyznał tuż po meczu na konferencji prasowej 60-latek, jego zdaniem była to bardzo dobra decyzja. Niewiele zapowiada także ewentualną zmianę w przyszłości. To będzie zależało w pewnym stopniu od samego golkipera, który w przypadku zmęczenia być może będzie zmieniony. Wtedy jego miejsce najprawdopodobniej zająłby Wojciech Szczęsny.

Joan zagrał, ponieważ wydawało mi się to dobrą decyzją. Znów zachował czyste konto i bardzo się z tego cieszę. Popisał się też świetną interwencją w końcówce. Joan jest bardzo dobry i zobaczymy, co się stanie. Wszystko będzie zależało od jego postępów, od tego, czy będzie potrzebował więcej odpoczynku… Podejmiemy decyzję odpowiednio

Na tę chwilę nie wiadomo, z kim FC Barcelona zmierzy się w ćwierćfinale. Następne spotkanie ekipa Flicka rozegra w niedzielę 18 stycznia z Realem Sociedad. Będzie to rywalizacja o kolejne ligowe punkty. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Hansi Flick AFP

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia Manaure Quintero AFP