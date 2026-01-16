Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny skreślony, Flick znowu musiał się tłumaczyć. Nie zostawił złudzeń

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W czwartek wieczorem FC Barcelona nie zawiodła i pokonała 2:0 Racing Santander w 1/8 finału Pucharu Króla, dzięki czemu awansowała do kolejnej rundy rozgrywek. Hansi Flick w tym spotkaniu w bramce postawił na Joana Garcię, a swoją decyzję tłumaczył jeszcze przed spotkaniem. Mimo to wciąż pojawiały się o to pytania, a na konferencji prasowej po meczu postanowił dokładnie wszystko wyjaśnić.

Hansi Flick znów pominął Wojciecha Szczęsnego, a w mediach zawrzało
Hansi Flick i Wojciech SzczęsnyURBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Pedro Salado/Getty ImagesAFP

Bardzo dobrze w tym sezonie spisuje się FC Barcelona. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest liderem rozgrywek LaLiga, walczy o miejsce w czołowej ósemce w fazie ligowej Ligi Mistrzów oraz z powodzeniem poczyna sobie w Pucharze Króla. Do tego w miniony weekend "Duma Katalonii" wywalczyła pierwsze w tym sezonie trofeum i po wygranej 3:2 w wielkim finale z Realem Madryt sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii.

Zobacz również:

Robert Lewandowski mecz z Racingiem Santander rozpoczął na ławce rezerwowych
Robert Lewandowski

Nie przeszli obojętnie obok występu Lewandowskiego. Zwrócili uwagę na jedno

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Tuż po powrocie do kraju z Arabii Saudyjskiej drużynę czekało kolejne wyzwanie, czyli mecz w 1/8 finału Pucharu Króla. Na tym etapie rywalem okazał się drugoligowy Racing Santander. Barcelona po emocjonującym meczu dała jednak radę i pokonała przeciwników 2:0, dzięki czemu zameldowała się w ćwierćfinale.

    Co ciekawe, w pucharze zazwyczaj występował drugi bramkarz. W poprzedniej rundzie (z Guadalajarą) początkowo do gry delegowany miał być Wojciech Szczęsny, lecz ten wyszedł z inicjatywą, aby swoją szansę dostał Marc-Andre ter Stegen.

    Wydawało się, że w spotkaniu z Racingiem okazję do gry otrzyma właśnie Polak. Finalnie jednak Flick postawił na Joana Garcię, czyli "1" w bramce hiszpańskiego giganta. Swoją decyzję wyjaśnił jeszcze przed meczem. Mimo to temat ten był wciąż bardzo interesujący. Z tego względu Niemiec postanowił znów dokładnie wyjaśnić, dlaczego to sprowadzony z RCD Espanyolu zawodnik otrzymał swoją szansę.

    Flick dokładnie tłumaczy. "Wszystko będzie zależało"

    Jak przyznał tuż po meczu na konferencji prasowej 60-latek, jego zdaniem była to bardzo dobra decyzja. Niewiele zapowiada także ewentualną zmianę w przyszłości. To będzie zależało w pewnym stopniu od samego golkipera, który w przypadku zmęczenia być może będzie zmieniony. Wtedy jego miejsce najprawdopodobniej zająłby Wojciech Szczęsny.

    Zobacz również:

    Bartłomiej Drągowski
    Ekstraklasa

    Bartłomiej Drągowski: stęskniłem się za Polską

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
      Joan zagrał, ponieważ wydawało mi się to dobrą decyzją. Znów zachował czyste konto i bardzo się z tego cieszę. Popisał się też świetną interwencją w końcówce. Joan jest bardzo dobry i zobaczymy, co się stanie. Wszystko będzie zależało od jego postępów, od tego, czy będzie potrzebował więcej odpoczynku… Podejmiemy decyzję odpowiednio
      powiedział cytowany przez "Mundo Deportivo".

      Na tę chwilę nie wiadomo, z kim FC Barcelona zmierzy się w ćwierćfinale. Następne spotkanie ekipa Flicka rozegra w niedzielę 18 stycznia z Realem Sociedad. Będzie to rywalizacja o kolejne ligowe punkty. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

      Como 1907 - AC Milan. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

      Zobacz również:

      Patryk Mazur
      Serie A

      Gigant Serie A podjął decyzję ws. polskiego talentu. Jest oficjalny komunikat

      Igor Szarek
      Igor Szarek
      Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
      Hansi FlickAFP
      Wojciech Szczęsny
      Wojciech SzczęsnyMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
      Dwóch piłkarzy ubranych w fioletowe stroje treningowe na zielonym boisku piłkarskim, jeden z nich trzyma piłkę, drugi przygotowuje się do ćwiczenia bramkarskiego.
      Wojciech Szczęsny i Joan GarciaManaure QuinteroAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja