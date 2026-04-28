Szczęsny skreślany, głośno o zwrocie akcji w Barcelonie. Ter Stegen tylko na to czekał

Jakub Rzeźnicki

Pozycja Wojciecha Szczęsnego słabnie z tygodnia na tydzień. Im bliżej końca sezonu tym bardziej nasilają się plotki o jego możliwym odejściu z Barcelony. W kuluarach mówi się, że przez część zarządu Polak został już skreślony, a klub latem sięgnie po nowego rezerwowego golkipera. W tym samym czasie ze stolicy Katalonii napłynęły przełomowe wieści ws. przyszłości Marca-Andre ter Stegena. Można powiedzieć, że Niemiec tylko na to czekał.

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny w strojach FC Barcelony, stoją z piłkami na tle stadionu.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / IMAGO/NEWSPIX.PLAFP

W skrócie

  • Pozycja Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie słabnie, a plotki o jego możliwym odejściu nasilają się z końcem sezonu.
  • W klubie pojawiły się doniesienia o planach sprowadzenia młodszego bramkarza na miejsce Szczęsnego, mimo doceniania jego doświadczenia i wpływu na szatnię.
  • Dla Marca-Andre ter Stegena, obecnie wypożyczonego do Girony, najbardziej prawdopodobne jest kolejne wypożyczenie, ponieważ w Barcelonie nie ma dla niego miejsca.
FC Barcelona latem może przejść małą przebudowę kadry. Rewolucja, to termin zarezerwowany bardziej dla Realu Madryt, jednak w stolicy Katalonii niemal na pewno dojdzie do wielu ruchów. Część z nich ma dotyczyć obsady bramki.

Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie niepewna. Głośno o zakończeniu współpracy

Joan Garcia ma niepodważalną pozycję, ale tego samego nie można powiedzieć o Wojciechu Szczęsnym. Polak w bieżącej kampanii rozegrał tylko 10 meczów. A im bliżej końca sezonu, tym częściej przypomina się o tym, żeFC Barcelona może rozwiązać z nim kontrakt za porozumieniem stron. 

Przyszłość Yamala zagrożona, sam przekazał fatalną wiadomość. Obawy nie tylko w Barcelonie

W umowie Polaka ma znajdować się zapis, wedle którego "Duma Katalonii" wypłacając 36-latkowi odpowiedni ekwiwalent, może ją rozwiązać bez dalszych konsekwencji. A grono zwolenników takiego rozwiązania rośnie.

Barca chciałaby latem sprowadzić młodszego bramkarza, który miałby pełnić rolę "dwójki" i rywalizować z Garcią. Chociaż w klubie ceni się doświadczenie, a także pozytywny wpływ "Teka" na atmosferę w szatni, nie jest on Hansiemu Flickowi niezbędny. Niemal w tym samym czasie pojawiły się doniesienia ws. przyszłości Marca-Andre ter Stegena.

Ter Stegen znów zostanie wypożyczony? FC Barcelona w trudnym położeniu

Niemiec jest obecnie wypożyczony do Girony, choć z powodu poważnego urazu zdążył wystąpić tylko dwukrotnie i do końca sezonu tego dorobku nie poprawi. A w Barcelonie dla niego miejsca nie ma.

Szczęsny znów to zrobił, Hansi Flick nie był zadowolony. Tak potraktował Polaka

Fernando Polo i Sergi Sole z "Mundo Deportivo" są przekonani, że w przypadku Ter Stegena najbardziej prawdopodobne jest kolejne wypożyczenie. Niemcowi pozostały jeszcze dwa lata umowy, a trudno będzie przy jego wysokich zarobkach o transfer definitywny.

Sam golkiper, przekonany o swoich umiejętnościach prawdopodobnie tylko czekał na wieści o możliwym rozstaniu ze Szczęsnym. Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej realny.

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny w strojach FC Barcelony, stoją z piłkami na tle stadionu.
Marc-Andre ter StegenJavier BorregoAFP
bramkarz w pomarańczowym stroju stoi na murawie stadionu piłkarskiego, w tle liczna grupa kibiców oraz widoczny fragment dużego, podświetlonego banera reklamowego
Wojciech SzczęsnyGONGORAAFP
Dwóch piłkarzy klubu FC Barcelona trzymających piłki na boisku, pierwszy ubrany jest w zielono-pomarańczowy strój bramkarza z numerem 22, drugi w białą bluzę z herbem klubu.
Marc-Andre ter Stegen i Wojciech SzczęsnyJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / SIPAUSA/NEWSPIX.PLAFP
