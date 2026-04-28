Szczęsny skreślany, głośno o zwrocie akcji w Barcelonie. Ter Stegen tylko na to czekał
Pozycja Wojciecha Szczęsnego słabnie z tygodnia na tydzień. Im bliżej końca sezonu tym bardziej nasilają się plotki o jego możliwym odejściu z Barcelony. W kuluarach mówi się, że przez część zarządu Polak został już skreślony, a klub latem sięgnie po nowego rezerwowego golkipera. W tym samym czasie ze stolicy Katalonii napłynęły przełomowe wieści ws. przyszłości Marca-Andre ter Stegena. Można powiedzieć, że Niemiec tylko na to czekał.
W skrócie
- Pozycja Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie słabnie, a plotki o jego możliwym odejściu nasilają się z końcem sezonu.
- W klubie pojawiły się doniesienia o planach sprowadzenia młodszego bramkarza na miejsce Szczęsnego, mimo doceniania jego doświadczenia i wpływu na szatnię.
- Dla Marca-Andre ter Stegena, obecnie wypożyczonego do Girony, najbardziej prawdopodobne jest kolejne wypożyczenie, ponieważ w Barcelonie nie ma dla niego miejsca.
FC Barcelona latem może przejść małą przebudowę kadry. Rewolucja, to termin zarezerwowany bardziej dla Realu Madryt, jednak w stolicy Katalonii niemal na pewno dojdzie do wielu ruchów. Część z nich ma dotyczyć obsady bramki.
Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie niepewna. Głośno o zakończeniu współpracy
Joan Garcia ma niepodważalną pozycję, ale tego samego nie można powiedzieć o Wojciechu Szczęsnym. Polak w bieżącej kampanii rozegrał tylko 10 meczów. A im bliżej końca sezonu, tym częściej przypomina się o tym, żeFC Barcelona może rozwiązać z nim kontrakt za porozumieniem stron.
W umowie Polaka ma znajdować się zapis, wedle którego "Duma Katalonii" wypłacając 36-latkowi odpowiedni ekwiwalent, może ją rozwiązać bez dalszych konsekwencji. A grono zwolenników takiego rozwiązania rośnie.
Barca chciałaby latem sprowadzić młodszego bramkarza, który miałby pełnić rolę "dwójki" i rywalizować z Garcią. Chociaż w klubie ceni się doświadczenie, a także pozytywny wpływ "Teka" na atmosferę w szatni, nie jest on Hansiemu Flickowi niezbędny. Niemal w tym samym czasie pojawiły się doniesienia ws. przyszłości Marca-Andre ter Stegena.
Ter Stegen znów zostanie wypożyczony? FC Barcelona w trudnym położeniu
Niemiec jest obecnie wypożyczony do Girony, choć z powodu poważnego urazu zdążył wystąpić tylko dwukrotnie i do końca sezonu tego dorobku nie poprawi. A w Barcelonie dla niego miejsca nie ma.
Fernando Polo i Sergi Sole z "Mundo Deportivo" są przekonani, że w przypadku Ter Stegena najbardziej prawdopodobne jest kolejne wypożyczenie. Niemcowi pozostały jeszcze dwa lata umowy, a trudno będzie przy jego wysokich zarobkach o transfer definitywny.
Sam golkiper, przekonany o swoich umiejętnościach prawdopodobnie tylko czekał na wieści o możliwym rozstaniu ze Szczęsnym. Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej realny.