W skrócie Pozycja Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie słabnie, a plotki o jego możliwym odejściu nasilają się z końcem sezonu.

W klubie pojawiły się doniesienia o planach sprowadzenia młodszego bramkarza na miejsce Szczęsnego, mimo doceniania jego doświadczenia i wpływu na szatnię.

Dla Marca-Andre ter Stegena, obecnie wypożyczonego do Girony, najbardziej prawdopodobne jest kolejne wypożyczenie, ponieważ w Barcelonie nie ma dla niego miejsca.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

FC Barcelona latem może przejść małą przebudowę kadry. Rewolucja, to termin zarezerwowany bardziej dla Realu Madryt, jednak w stolicy Katalonii niemal na pewno dojdzie do wielu ruchów. Część z nich ma dotyczyć obsady bramki.

Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie niepewna. Głośno o zakończeniu współpracy

Joan Garcia ma niepodważalną pozycję, ale tego samego nie można powiedzieć o Wojciechu Szczęsnym. Polak w bieżącej kampanii rozegrał tylko 10 meczów. A im bliżej końca sezonu, tym częściej przypomina się o tym, żeFC Barcelona może rozwiązać z nim kontrakt za porozumieniem stron.

W umowie Polaka ma znajdować się zapis, wedle którego "Duma Katalonii" wypłacając 36-latkowi odpowiedni ekwiwalent, może ją rozwiązać bez dalszych konsekwencji. A grono zwolenników takiego rozwiązania rośnie.

Barca chciałaby latem sprowadzić młodszego bramkarza, który miałby pełnić rolę "dwójki" i rywalizować z Garcią. Chociaż w klubie ceni się doświadczenie, a także pozytywny wpływ "Teka" na atmosferę w szatni, nie jest on Hansiemu Flickowi niezbędny. Niemal w tym samym czasie pojawiły się doniesienia ws. przyszłości Marca-Andre ter Stegena.

Ter Stegen znów zostanie wypożyczony? FC Barcelona w trudnym położeniu

Niemiec jest obecnie wypożyczony do Girony, choć z powodu poważnego urazu zdążył wystąpić tylko dwukrotnie i do końca sezonu tego dorobku nie poprawi. A w Barcelonie dla niego miejsca nie ma.

Fernando Polo i Sergi Sole z "Mundo Deportivo" są przekonani, że w przypadku Ter Stegena najbardziej prawdopodobne jest kolejne wypożyczenie. Niemcowi pozostały jeszcze dwa lata umowy, a trudno będzie przy jego wysokich zarobkach o transfer definitywny.

Sam golkiper, przekonany o swoich umiejętnościach prawdopodobnie tylko czekał na wieści o możliwym rozstaniu ze Szczęsnym. Taki scenariusz wydaje się coraz bardziej realny.

Marc-Andre ter Stegen

Wojciech Szczęsny

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny

Trening Atletico Madryt przed półfinałowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press