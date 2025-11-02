W niedzielę 2 listopada o godz 18:30 wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego na Estadi Olímpic Lluís Companys. FC Barcelona podejmowała Elche. Hansi Flick, w obliczu licznych kontuzji musiał wyszukać zawodników, na których najlepiej postawić w podstawowym składzie.

Wybór niemieckiego szkoleniowca padł na następującą jedenastkę. W bramce oczywiście Wojciech Szczęsny, który wciąż zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię. W obronie czterech defensorów: Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia i Alejandro Balde. W pomocy trójka: Frenkie de Jong, Fermin Lopez i Marc Casado. W ataku Marcus Rashford, Ferran Torres i Lamine Yamal. Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie na ławce.

Rywal Lewandowskiego z bramką. Szczęsny nie dał rady, sytuacja z 42. minuty go przerosła

Od początku swoje warunki próbowała narzucać FC Barcelona. Czasami swoich okazji szukali gracze Elche, jednak pierwsza bramka padła szybko. W dziewiątej minucie Lamine Yamal opanował piłkę w polu karnym rywala. Napierany przez przeciwników po prostu wystawił sobie futbolówkę na lewą nogę i technicznym strzałem pokonał Inakiego Penę.

Dwie minuty później swoją szansę wykorzystał Ferran Torres. Główny rywal Roberta Lewandowskiego w ataku nie zmarnował okazji i trafił do pustej bramki, po podaniu Fermina Lopeza.

Potem, przez długi czas nie padło żadne trafienie. Swoje okazje miało Elche, jednak brakowało kropki nad i. W 42. minucie podopieczni Edera Sarabii przełamali impas, za sprawą Rafy Mira. Napastnik pokonał Wojciecha Szczęsnego precyzyjnym strzałem po ziemi, na długi słupek. Zatem, do przerwy piłkarze schodzili przy wyniku 2:1 dla Barcelony.

Huknięcie jak z armaty i powrót Lewandowskiego na boisko. FC Barcelona górą w niełatwym meczu

W drugiej połowie, do śmielszych ataków ruszyli gracze Elche. Dwukrotnie trafiali oni w obramowanie bramki strzeżonej przez polskiego bramkarza. Zabrakło jednak konkretów. Za to Marcus Rashford w 61. minucie spróbował swoich sił i dał radę. Mocnym strzałem, który odbił się od poprzeczki wpakował piłkę do siatki Inakiego Peni. 3.1!

Dobra wiadomość dla polskich kibiców jest taka, że w 74. minucie meczu, po trzech meczach przerwy, na boisku zameldował się Robert Lewandowski. Polak zmienił Anglika. Wraz z "Lewym" na murawę wszedł też Gerard Martin.

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 3:1. "Lewy" nie był w stanie podwyższyć prowadzenia, a Szczęsny - zachować czystego konta. Polski bramkarz może jednak zapisać sobie małe zwycięstwo nad Inakim Peną, który strzegł drogi do bramki Elche. Pamiętamy przecież, jak w zeszłym sezonie, gdy "Szczena" przychodził do klubu, rywalizował z hiszpańskim golkiperem o miejsce w podstawowym składzie.

Wygrana z Elche nie przyszła Barcelonie łatwo. Przeciwnicy mieli swoje okazje, jednak przed utratą większej liczby bramek uchronił swój zespół albo Wojciech Szczęsny, albo słupki z poprzeczką, albo niemoc przeciwnika w ataku.

Statystyki meczu FC Barcelona Elche CF Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 17 9 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 6 2 Ataki 101 98

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

FC Barcelona w meczu z Elche (2.11.2025) Jose Breton AFP

Lamine Yamal, Jules Kounde i Marcus Rashford Jose Breton AFP