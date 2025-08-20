Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny się pożegnał, FC Barcelona pod ścianą. To się skończy transferem

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny, podobnie jak inni piłkarze Barcelony zdążył się pożegnać już ze stadionem olimpijskim na wzgórzu Montjuic, gdzie mistrzowie Hiszpanii rozgrywali w ubiegłym sezonie domowe spotkania. Polak pozostaje graczem niezarejestrowanym, a FC Barcelona stoi pod ścianą - wciąż nie ma pieniędzy na rozwiązanie skomplikowanej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach dojdzie do zwrotu akcji, w związku z transferem bramkarza.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyJoan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images / AFLO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, tak i teraz FC Barcelona zmaga się z poważnymi problemami natury finansowo-administracyjnej. Klubu nie stać na zarejestrowanie do rozgrywek La Liga Wojciecha Szczęsnego. W takiej samej jak Polak sytuacji znalazł się sprowadzony latem Roony Bardghji.

Szczęsny i Bardghji czekają wciąż na rejestrację. Barcelona w potrzasku

"Duma Katalonii" zdążyła już wygrać spotkanie w 1. kolejce, a kolejne rozegra w sobotę 23 sierpnia. Nic nie wskazuje na to, żeby Polak i Szwed mieli zostać do tego czasu zarejestrowani.

    Hiszpanie wskazują, że do tego niezbędne będą odejścia - w pierwszej kolejności Oriola Romeu, który negocjuje rozwiązanie umowy, a w dalszej Hectora Forta i Inakiego Peni, którzy nie znajdują się w planach Hansiego Flicka. W środę pojawiło się wreszcie światełko w tunelu.

    RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

    Girona zainteresowana Inakim Peną. Na ten transfer czeka Szczęsny

    Dziennikarze donosili, że coraz mocniej komplikuje się kwestia odejścia Peni, za którego do biur Barcy nie wpłynęły niemal żadne rozsądne oferty. Jak poinformował Alex Luna, od problemu mistrzów Hiszpanii wybawić może Girona. 

    Kataloński klub, wobec rozczarowującej postawy Paulo Gazzanigi rozgląda się za wzmocnieniem obsady bramki. Girona rozważa ruszenie po wychowanka Barcelony, choć jeszcze nie wystosowała żadnej formalnej oferty.

    FC Barcelona niedawno przedłużyła kontrakt z Peną i gotowa byłaby go nawet wypożyczyć, byleby odblokować możliwość zarejestrowania Szczęsnego. Poza Katalończykami Peną mocno interesuje się także Como i Celta Vigo. "Blaugrana" oczekuje jednak konkretów, a tych brak.

    Wszystko wskazuje na to, że sprawa Polaka może rozwiązać się tylko w jeden sposób - transferem jego konkurenta, którego w ubiegłym sezonie wygryzł w podstawowego składu.

    Bramkarz w stroju treningowym klubu FC Barcelona przygotowuje się do odbioru piłki na murawie stadionu, w tle trener w sportowym stroju oraz rozmyta publiczność na trybunach.
    Wojciech SzczęsnyIMAGO/S. RosNewspix.pl
    Młody piłkarz w stroju treningowym FC Barcelony stoi na murawie obok sprzętu technicznego, wokół niego widoczni są członkowie obsługi meczu.
    Inaki PenaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Trzech piłkarzy ubranych w granatowe stroje sportowe, dwóch z nich uderza się rękawicami w geście powitania lub wsparcia na boisku, w tle niewyraźna publiczność i trybuny stadionu.
    Inaki Pena (w środku) zamierza kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim MATTHIEU MIRVILLEAFP
